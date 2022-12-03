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Sosyal medyanın gündemine yerleşti! Görenler ne olduğunu anlayamadı... “Bu gerçek mi?”

03.12.2022 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada kısa sürede dikkatleri üzerine çeken bir fotoğraf karesi kullanıcılar arasında popüler oldu. Pembe bir deniz yıldızının fotoğrafını paylaşan adamın gönderisinin ardından sosyal medya kullanıcıları deniz canlısını tanıma konusunda zorluk yaşadı.

Sosyal medyanın gündemine yerleşti! Görenler ne olduğunu anlayamadı... “Bu gerçek mi?”

5 büyük koldan oluşan deniz canlısı sosyal medya kullanıcılarını şaşırtmayı başardı. Hamurcu deniz yıldızı olarak da biline tanecikli deniz yıldızı, sosyal medya kullanıcıları arasında popüler oldu. Çoğu sosyal medya kullanıcısı deniz canlısının gerçekliğini sorgularken diğer bir kısmı ise deniz canlısının oluşumunu incelemeyi tercih etti.

SOSYAL MEDYA GÜNDEM OLDU

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Sir David Attenborough tarafından Twitter’da paylaşılan görüntülerde pembe deniz canlısının ayrıntılarına yer verildi. Attenborough gönderisine “Tanrım elimi onun kafasına bile sığdıramıyorum” notunu ekledi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye “Bu gerçek mi?” yorumunu yaptı.

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deniz yıldızı

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