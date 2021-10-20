Sosyal medyanın güzellik algısını alt üst etti! Doğallığı normalleştirmek için selülitlerini paylaştı

Bir vücut pozitifliği savunucusu olan ve “normal bedenleri normalleştirme” mottosuyla hareket eden Mik Zazon, sosyal meday hesabından sık sık photoshop ve filtre kullanmadığı fotoğraflarını paylaşıyor. Zazon son paylaşımında ise balkonunda kahvaltı yaparken ortaya çıkan en doğal hallerini paylaştı.

Sosyal medya kullanıcılarının birçoğunun aksine Zazon, selülitlerini ve yüzünde bulunan lekeleri saklamayı tercih etmedi. TikTok hesabından yaklaşık 1.5 milyon takipçisi bulunan Zazon, gönderisine “Normal bir sabah” notunu ekledi.

“KENDİMİZE GÜVENİMİZİ ARTTIRDI”

Ohio’da yaşayan sosyal medya fenomeni Zazon, bacağındaki selülitleri gösterdikten sonra bir de yüzündeki lekeleri yakın planda gösterdi. Yüzde bulunan sivilce izlerinin siyah noktaların normal bir durum olduğunu belirten Zazon, kullanıcılar tarafından övgü dolu yorumlar topladı.

12.2 milyon görüntüleme ve 1.8 milyon beğeniye ulaşan gönderisinden sonra Zazon’a birçok takipçisi teşekkür yorumları yaptı. Doğal halini paylaşmasının büyük bir öz güven olduğunu dile getiren kullanıcılar bu kendilerini bu paylaşımdan sonra daha iyi hissettiklerini dile getirdi.



