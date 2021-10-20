Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Sosyal medyanın güzellik algısını alt üst etti! Doğallığı normalleştirmek için selülitlerini paylaştı

Sosyal medyanın güzellik algısını alt üst etti! Doğallığı normalleştirmek için selülitlerini paylaştı

20.10.2021 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vücut pozitifliği savunucusu olan Mik Zazon, kadınların doğal güzelliklerini saklamaması gerektiğini söyleyerek ilham olmak için sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Sosyal medya uygulamaları nedeniyle yaratılan kusursuz güzellik algısına meydan okuyan Zazon, photoshop ve filtrelerden uzak olarak vücudunun en doğal hallerini takipçilerine gösterdi.

Sosyal medyanın güzellik algısını alt üst etti! Doğallığı normalleştirmek için selülitlerini paylaştı

Bir vücut pozitifliği savunucusu olan ve “normal bedenleri normalleştirme” mottosuyla hareket eden Mik Zazon, sosyal meday hesabından sık sık photoshop ve filtre kullanmadığı fotoğraflarını paylaşıyor. Zazon son paylaşımında ise balkonunda kahvaltı yaparken ortaya çıkan en doğal hallerini paylaştı.

3

Sosyal medya kullanıcılarının birçoğunun aksine Zazon, selülitlerini ve yüzünde bulunan lekeleri saklamayı tercih etmedi. TikTok hesabından yaklaşık 1.5 milyon takipçisi bulunan Zazon, gönderisine “Normal bir sabah” notunu ekledi.

Beden pozitifliği savunucusu Clara Dao, göğüs ölçüleriyle dalga geçenlere isyan ettiBeden pozitifliği savunucusu Clara Dao, göğüs ölçüleriyle dalga geçenlere isyan etti

“KENDİMİZE GÜVENİMİZİ ARTTIRDI”

1

Ohio’da yaşayan sosyal medya fenomeni Zazon, bacağındaki selülitleri gösterdikten sonra bir de yüzündeki lekeleri yakın planda gösterdi. Yüzde bulunan sivilce izlerinin siyah noktaların normal bir durum olduğunu belirten Zazon, kullanıcılar tarafından övgü dolu yorumlar topladı.

2

12.2 milyon görüntüleme ve 1.8 milyon beğeniye ulaşan gönderisinden sonra Zazon’a birçok takipçisi teşekkür yorumları yaptı. Doğal halini paylaşmasının büyük bir öz güven olduğunu dile getiren kullanıcılar bu kendilerini bu paylaşımdan sonra daha iyi hissettiklerini dile getirdi.

Kiloları hayatını mahvetti! Dünyanın en şişman adamının yaşamı bir kez daha gündem olduKiloları hayatını mahvetti! Dünyanın en şişman adamının yaşamı bir kez daha gündem oldu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü sanatçı Ariana Grande’ye benzeyen ikizlerden itiraf: Ölüm tehdidi alıyoruzÜnlü sanatçı Ariana Grande’ye benzeyen ikizlerden itiraf: Ölüm tehdidi alıyoruz
Hastaneye gitmek istemeyen yaşlı kadın çocuklarını bıçakla rehin aldıHastaneye gitmek istemeyen yaşlı kadın çocuklarını bıçakla rehin aldı
20 Ekim 2021 Çarşamba: TV yayın akışı20 Ekim 2021 Çarşamba: TV yayın akışı
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Koronavirüsü bilmişlerdi! 2022 kehanetleri şaşırttı

Koronavirüsü bilmişlerdi! 2022 kehanetleri şaşırttı

En zeki iller belli oldu! Listenin zirvesindeki il şaşırttı

En zeki iller belli oldu! Listenin zirvesindeki il şaşırttı

Yeni akım şoke etti! Cinsel ilişki sırasında kullanılan krem...

Yeni akım şoke etti! Cinsel ilişki sırasında kullanılan krem...

Çıplak pozları olay olmuştu! Bir gönderme de o isimden geldi

Çıplak pozları olay olmuştu! Bir gönderme de o isimden geldi

İlginizi Çekebilir

Herkes onu Hızlı ve Öfkeli filmiyle biliyor ama...

Herkes onu Hızlı ve Öfkeli filmiyle biliyor ama...

Kusursuz güzellik kalıplarını yıktı! Gerçekleri gösterdi

Kusursuz güzellik kalıplarını yıktı! Gerçekleri gösterdi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

En çok kitap okuyan ülkeler listesi! Türkiye kaçıncı sırada?

En çok kitap okuyan ülkeler listesi! Türkiye kaçıncı sırada?

“Sosyal medya gerçek değil” dedi! Öyle bir paylaşım yaptı ki...

“Sosyal medya gerçek değil” dedi! Öyle bir paylaşım yaptı ki...

Yamyamlıktan krallığa! İlk ve son imparator olarak tarihe geçti

Yamyamlıktan krallığa! İlk ve son imparator olarak tarihe geçti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.