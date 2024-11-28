Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Sosyal medyanın konuştuğu aşk hikayesi! Flört sitesinden tanıştılar: "Eşim için 20.000 dolar (692 bin 125 TL) ödedim"

Sosyal medyanın konuştuğu aşk hikayesi! Flört sitesinden tanıştılar: "Eşim için 20.000 dolar (692 bin 125 TL) ödedim"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
28.11.2024 15:24
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evan ve Stefania bir Filipinli tanışma sitesinde tanıştılar ve üç haftanın ardından evlenmeye karar verdiler. Amerika Birleşik Devletleri'ne gelebilmek için eşinin 20 bin dolar (692 bin 125 TL) ödeme yaptığını dile getiren Stefania, "İnsanlar beni yargılıyor çünkü kocam beni buraya ABD'ye getirmek için 20.000 dolar harcadı. Ancak biz birbirimizle çok mutluyuz" dedi.

Sosyal medyanın konuştuğu aşk hikayesi! Flört sitesinden tanıştılar: "Eşim için 20.000 dolar (692 bin 125 TL) ödedim"

MYNET|DIŞ HABERLER Evan ve Stefania çifti Filipinli bir flört uygulaması üzerinden tanıştılar. Birkaç gün süren konuşmanın sonrasında Amerikalı Evan, Stefania ile şahsen tanışmak için 5.000 dolara (yaklaşık 173 bin TL) bilet alara Filipinler'e gitti. Çift hemen sevgili oldular ve geleceklerini konuşmaya başladılar. Stefania'yı görmek için yaptıkları gezilere 15.000 dolar (yaklaşık 519 bin 72 TL) harcadıktan sonra Evan, nişan vizesi alan sevgilisiyle Amerika'da evlendi.

Evan, YouTube'daki Truly TV programına konuk olarak sosyal medyada tepki çeken ilişkilerine dair, "ABD'ye gelişinde evlenmek için 90 günümüz vardı. Gizlice evlendik ve geçtiğimiz Pazar günü ailemle birlikte bir düğün yaptık. İnsanlar Stefania'nın sadece oturum için benimle evlendiğini söylüyor ancak buna inanmıyorum. Çünkü ikimizin de mutlu olduğunu ve aramızda iyi bir şey olduğunu biliyorum" dedi.

SOSYAL MEDYADAN YORUMLAR GECİKMEDİ

Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı Stefan'ı para avcısı olmakla suçlarken diğer bir kısmı ise gerçekten aralarındaki sevgi bağına inandıklarını söyledi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu aşk hikayesi güzel" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bunda bir yanlış göremiyorum. Umarım hep çok mutlu olurlar" yorumunu yaptı.

İlginizi Çekebilir

Sevgilisini balkon boşluğuna sakladı! Mahalleli sıkıştığını düşünüp itfaiyeyi çağırdı

Sevgilisini balkon boşluğuna sakladı! Mahalleli sıkıştığını düşünüp itfaiyeyi çağırdı

 Karısını bıçaklayarak öldürdü! Olay yerindeki manzara şoke etti

Karısını bıçaklayarak öldürdü! Olay yerindeki manzara şoke etti

 2025 kehaneti şimdiden gündem oldu! "Yeni yıla giremezdik"

2025 kehaneti şimdiden gündem oldu! "Yeni yıla giremezdik"

 Kocasını evde başka bir kadınla bastı! Sevgilisi korkudan balkondan atladı

Kocasını evde başka bir kadınla bastı! Sevgilisi korkudan balkondan atladı

 Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
En Çok Okunan Trend Haberler
Takıntılı esnaf genç kızın kabusu oldu!

Takıntılı esnaf genç kızın kabusu oldu!

Türkiye'de yeni krizin adı 'dolar' Sıfır noktası o il çıktı! Alım satımlar durduruldu: Döviz büroları da bankalar da çaresiz

Türkiye'de yeni krizin adı 'dolar' Sıfır noktası o il çıktı! Alım satımlar durduruldu: Döviz büroları da bankalar da çaresiz

Olay sözler! "Erkekler bakmak için akın ediyor"

Olay sözler! "Erkekler bakmak için akın ediyor"

Sosyal medyadan tanıştı! İndirimli ameliyat canına mâl oldu

Sosyal medyadan tanıştı! İndirimli ameliyat canına mâl oldu

Habersiz çekti, bir de sattı! Başına dert oldu

Habersiz çekti, bir de sattı! Başına dert oldu

Garaj kapısını açar açmaz bir anda saldırdı! Saniye saniye kamerada...

Garaj kapısını açar açmaz bir anda saldırdı! Saniye saniye kamerada...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Kış için kendinize yapacağınız en iyi yatırım!

Kış için kendinize yapacağınız en iyi yatırım!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.