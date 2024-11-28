Sosyal medyanın konuştuğu aşk hikayesi! Flört sitesinden tanıştılar: "Eşim için 20.000 dolar (692 bin 125 TL) ödedim"

MYNET|DIŞ HABERLER Evan ve Stefania çifti Filipinli bir flört uygulaması üzerinden tanıştılar. Birkaç gün süren konuşmanın sonrasında Amerikalı Evan, Stefania ile şahsen tanışmak için 5.000 dolara (yaklaşık 173 bin TL) bilet alara Filipinler'e gitti. Çift hemen sevgili oldular ve geleceklerini konuşmaya başladılar. Stefania'yı görmek için yaptıkları gezilere 15.000 dolar (yaklaşık 519 bin 72 TL) harcadıktan sonra Evan, nişan vizesi alan sevgilisiyle Amerika'da evlendi.

Evan, YouTube'daki Truly TV programına konuk olarak sosyal medyada tepki çeken ilişkilerine dair, "ABD'ye gelişinde evlenmek için 90 günümüz vardı. Gizlice evlendik ve geçtiğimiz Pazar günü ailemle birlikte bir düğün yaptık. İnsanlar Stefania'nın sadece oturum için benimle evlendiğini söylüyor ancak buna inanmıyorum. Çünkü ikimizin de mutlu olduğunu ve aramızda iyi bir şey olduğunu biliyorum" dedi.

SOSYAL MEDYADAN YORUMLAR GECİKMEDİ

Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı Stefan'ı para avcısı olmakla suçlarken diğer bir kısmı ise gerçekten aralarındaki sevgi bağına inandıklarını söyledi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu aşk hikayesi güzel" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bunda bir yanlış göremiyorum. Umarım hep çok mutlu olurlar" yorumunu yaptı.