Kocası eve tahmin ettiğinden erken gelince sevgilisini balkon boşluğuna sakladı! Mahalleli sıkıştığını düşünüp itfaiyeye haber verdi...

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'in Guangdong eyaletinde bir kadın kocasının eve beklediğinden erken gelmesi üzerine sevgilisiyle yakalanmamak için ilginç bir yöntem seçti. Sevgilisini apartmandaki balkon boşluğuna saklayan kadının planı istediği gibi işlemedi. Çünkü mahalleli boşlukta saklanan adamı çocuk zannetti ve sıkıştığını düşünerek itfaiye ekiplerini çağırdı.

Olay kısa sürede tüm mahallenin tezahüratları eşliğinde bir kurtarma operasyonuna dönüştü. Genç sevgili itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ancak kadının kocası da yanlış anlaşılma nedeniyle ihaneti öğrenmiş oldu.

"BÖYLE OLACAĞINI DÜŞÜNMEMİŞTİM"

Bir görgü tanığı itfaiyeye haber veren kişinin kendisi olduğunu dile getirerek, "Yardıma ihtiyacı olan bir çocuk zannettim. Bunun üzerine itfaiyeyi aradım. Ama bunun böyle olacağını düşünmemiştim. Durumun filmlerdekinden çok daha trajik olduğu doğru" dedi.