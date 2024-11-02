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  4. Şakalaşmak isterken işler bir anda tersine döndü! Parmağını ısırdığı için karısını bıçaklayarak öldürdü: Olay yerindeki manzara polisleri bile şoke etti

Şakalaşmak isterken işler bir anda tersine döndü! Parmağını ısırdığı için karısını bıçaklayarak öldürdü: Olay yerindeki manzara polisleri bile şoke etti

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
02.11.2024 13:08
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28 yaşındaki Marcos Vinicius Paulino, karısı Tatiele de Cassia dos Reis Goncalves'i göğsünden ve boynundan yaklaşık 60 kez bıçakladı. Cinayeti kendisi polise giderek ihbar eden adam karısını parmağını ısırdığı için öldürdüğünü söyledi. İtirafının sonrasında tutuklanan Paulino, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Şakalaşmak isterken işler bir anda tersine döndü! Parmağını ısırdığı için karısını bıçaklayarak öldürdü: Olay yerindeki manzara polisleri bile şoke etti

MYNET|DIŞ HABERLER Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinin Caconde bölgesinde yaşanan bir olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı. 28 yaşındaki Marcos Vinicius Paulino isimli bir adam cinsel birliktelik sırasında parmağını ısırdığı için karısı Tatiele de Cassia dos Reis Goncalves'i bıçaklayarak öldürdü.

ERTESİ GÜN POLİSE TESLİM OLDU

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Cinayetin sonrasında üstünü değiştirerek karısını öldürdüğü evde uyuyan Paulino ertesi gün polise giderek suçunu itiraf edip teslim oldu. Goncalves'in cansız bedeni evlerinde bulundu.

Yerel medyaya göre Paulino onu acımasızca 60 kez bıçakladı . Kamu Güvenliği Departmanı basına yaptıkları açıklamada, "Polis olay yerine vardığında kurbanın cansız bedeni göğsünde ve boynunda bıçak yaralarıyla kaplıydı. Üzerinde kıyafetleri bulunuyordu" ifadelerini kullandı.

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