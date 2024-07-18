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    4. Sosyal medyayı şaşkına çeviren tesadüf! Kadın hasta olduğunu söyleyerek izin aldı... Patronuyla aynı uçağa denk geldi

    Sosyal medyayı şaşkına çeviren tesadüf! Kadın hasta olduğunu söyleyerek izin aldı... Patronuyla aynı uçağa denk geldi

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    18.07.2024 15:15
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    TikTok'ta 'grachevaaleidya' kullanıcı adını kullanarak paylaşım yapan Grace isimli bir kadın hasta olduğunu söyleyerek Bali tatiline çıkmak istedi. İş yerinden hastalık bahanesiyle izin alan kadın Bali uçağına bindiğinde ise patronunun da aynı uçakta olduğunu fark ederek büyük bir şaşkınlık yaşadı. Genç kadın o anları sosyal medya hesabından paylaşınca viral oldu.

    Sosyal medyayı şaşkına çeviren tesadüf! Kadın hasta olduğunu söyleyerek izin aldı... Patronuyla aynı uçağa denk geldi

    TikTok kullanıcısı Grace, patronuna hasta olduğunu söyleyerek işten izin aldığında Endonezya'nın Bali şehri için uçağa binmişti.

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    Avrupa'daki bir şirkette içerik üreticisi olarak serbest çalışan Grace, telefonuna baktığında kendisiyle aynı uçakta olan patronundan gelen fotoğrafı gördü. Görüntüler 1 milyondan fazla izlenmeye ulaştı ve yorum yağmuruna tutuldu.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ben ağlayarak istifa mektubumu verirdim" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Okuldayken başıma böyle bir şey geldi. Öğretmenimle bir anda karşılaştım" dedi.

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    Anahtar Kelimeler:
    uçak bali
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