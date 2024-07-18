Sosyal medyayı şaşkına çeviren tesadüf! Kadın hasta olduğunu söyleyerek izin aldı... Patronuyla aynı uçağa denk geldi

TikTok kullanıcısı Grace, patronuna hasta olduğunu söyleyerek işten izin aldığında Endonezya'nın Bali şehri için uçağa binmişti.

Avrupa'daki bir şirkette içerik üreticisi olarak serbest çalışan Grace, telefonuna baktığında kendisiyle aynı uçakta olan patronundan gelen fotoğrafı gördü. Görüntüler 1 milyondan fazla izlenmeye ulaştı ve yorum yağmuruna tutuldu.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ben ağlayarak istifa mektubumu verirdim" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Okuldayken başıma böyle bir şey geldi. Öğretmenimle bir anda karşılaştım" dedi.