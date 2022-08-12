Sosyal medyayla uğraşmak isteyenlerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak tripod önerileri

Sosyal medyaya içerik üretmek hem çok eğlenceli hem çok kazançlı olabilir. Sosyal medyanın nimetlerinden faydalanmak içinse bazı ekipmanları el altında buldurmak gerekir. Bu sayede daha kaliteli içerikler üretebilir ve bu işi daha profesyonel şekilde yapma şansı yakalayabilirsiniz. Video ve fotoğraf çekmeyi planlarken ihtiyaç duyacağınız ilk ürün tripod olabilir. Birçok kişi ise bu noktada "Tripod nedir?" diye merak edebilir. Tripod, üç ayaklı yapıdan oluşan ve çekim yapmayı sağlayan cihazları sabitlemek için kullanılan basit ama etkili bir ekipman. Sosyal medya kullanıcılarına hitap eden tripodlar ise cihazları sabit tutmaktan çok daha fazlasını yapar. Siz de içerik üretirken her ihtiyacınızı karşılayacak bir tripod arıyorsanız hemen her alanda kullanabileceğiniz farklı modelleri inceleyebilirsiniz.

1. Hemen her yere yanınızda taşıyabileceğiniz bir tripod: Joby BWW HandyPod Kavrayıcı Mini Tripod

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İçerik üreticilerinin sıklıkla kullandığı en pratik ürünler arasında Joby BWW HandyPod Kavrayıcı Mini Tripod var. En iyi tripod modelleri arasında olan bu ürün, epey pratik bir kullanıma sahip. Üstelik ürünün hafif yapısı ile onu taşımak çok kolay. Vlog çekmeyi sevenler için de pratik bir selfie aracı olan bu kaliteli model, istediğiniz an tripod formuna dönerek mükemmel videolar çekmenizi sağlar. Joby markalı ürün, "Tripod ne demek?" diye soran kişilere gösterilmesi gereken en kaliteli örneklerden biri. Siz de mini tripod ile kaliteli çekimler yapabilir, bu görüntüleri dilediğiniz sosyal medya platformunda paylaşabilirsiniz.

2. Makyaj videoları için uygun set: EN SİGA Kumandalı YouTuber TikTok Çekim Işıklı Telefon Tutucu

Sosyal medya için vlog tarzı videolar çekmeye çalışanlar; ışık yetersizliği, telefon ve mikrofon sabitleme gibi sorunlar yaşarlar. Tam da bu noktaya devreye giren EN SİGA Kumandalı Youtuber TikTok Çekim Işıklı Telefon Tutucu, bütün bu problemleri aynı anda çözer. Özellikle vlog veya makyaj videoları çekmeyi planlayanlar için güçlü ışığıyla en ideal ortamı ayarlar. Ürünün hem telefonu tutan hem aydınlatma sağlayan mekanizması en ideal açıya kolaylıkla ayarlanabilir. Kurulumu da epey basit olan bu ürün, her türlü alanda denge sağlayabilir.

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3. Tek bir tripod bütün ihtiyaçlarınızı karşılar: Coverzone 3 Ayaklı Alüminyum Bluetooth Kumandalı Tripod

Coverzone 3 Ayaklı Alüminyum Bluetooth Kumandalı Tripod ile video çekmek artık çok daha kolay. Her zeminde dengede kalabilen tripodun açısını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Tripodun üzerinde yer alan ayarlanabilir başlık ile telefonunuzu ister dikey ister yatay düzlemde kullanabilirsiniz. Üstelik ürünün Bluetooth kumandasıyla yerinizden dahi kalkmadan fotoğraf çekebilir, videoları başlatıp durdurabilirsiniz. İçerik üretmeye yeni başlayanlar "Tripod nasıl kullanılır?" diye merak etse de aslında bu sorunun cevabı çok kolay. Çekim için uygun açıyı ayarladıktan sonra kumanda ile videoyu başlatabilirsiniz!

4. Kullanışlı ve uygun fiyatlı tripod önerisi arayanlara: Auris Profesyonel Fotoğraf Video Çekimi Bluetooth Kumandalı Tripod

Alüminyum malzeme kullanılarak üretilen Auris Profesyonel Fotoğraf Video Çekimi Bluetooth Kumandalı Tripod, hafif yapısıyla istenen her yere taşınabilen bir ürün. Toplam 2,5 kg ağırlık taşıma kapasitesi olan tripod, kullanıcıya koruma kılıfıyla kullanıcıya ulaşır. Bir adet Bluetooth kumandayla gelen bu ürün sayesinde fotoğraf ve video çekmek kolaylaşır. Özellikle sürekli olarak video ve fotoğraf çekmeyi tercih edenler için pratik bir seçenek olan ürün, toplamda 106 santimetreye kadar uzayabilir. Gerektiğinde ise 36 santimetreye kadar kısaltılabilir. Böylece pratiklik sunar.

5. Siz video çekerken o sizi izlesin: Apai Genie 360° Akıllı Selfie Sosyal Medya Video Takip Asistanı Tripod

Apai Genie 360° Akıllı Selfie Sosyal Medya Video Takip Asistanı Tripod, kendinize ait kişisel bir fotoğrafçıyı yanınızda taşıyormuşçasına bir deneyim sağlar. Hareket algılama ve yakalama özelliği ile sizi düzenli olarak takip ederek videonuzu ve fotoğraflarınızı çeker. 360 derece dönme özelliği bulunan bu ürün, mükemmel fotoğrafları çekmek için en iyi açıyı takip eder. Geri sayım aracıyla kullanıcıyı uyararak en iyi anlarda en iyi fotoğrafları yakalar. Yüz izleme özelliği ile vlog çekenlerin en büyük yardımcısı olan bu ürün, telefona Bluetooth üzerinden bağlanır ve aplikasyon sayesinde kolaylıkla kontrol edilir.

6. DSLR gibi ağır makinelerle çekim yapanlar için: FototekFotograf Wt-3570 Profesyonel DSLR Tripod

DSLR gibi ağır fotoğraf makineleri ve kameralar ile çekim yapanlar için kaliteli bir tripod en gerekli ekipmanlardan biri olabilir. 5 kg ağırlık taşıma kapasitesi ve malzeme kalitesiyle kullanıcıların beğenisini kazanan FototekFotograf Wt-3570 Profesyonel DSLR Tripod, hemen her türlü video ve fotoğraf çekimi için ideal. Bazı kullanıcılar "FototekFotograf Tripod nasıl kurulur?" diye merak edebilir. Tripod üç ayağı açılarak ayaklar aynı boya getirildikten sonra kameranın tripodun üzerine sabitlenmesi ile hazır hâle getirilir. Sonrasında çekime kolayca başlanabilir.

7. Masaüstü tripod arayanlara uygun fiyatlı bir seçenek: saywin Profesyonel 360 Derece Tripod

Pratik ve kolay kullanımının yanında bir miktar uzayan bacakları ile sık sık tercih edilen bu ürün, uygun fiyatıyla da kullanıcıların dikkatini çekiyor. Basit bir sökme takma sistemi olan ürüne telefonunuzu hızlıca yerleştirebilirsiniz. saywin Profesyonel 360 Derece Tripod, kaymaz tutucuları ile telefonunuzu sıkı bir şekilde tutar ve video çekimi esnasında en net görüntüyü yakalamanızı sağlar. Altı inç genişliğine kadar olan telefonlarda kullanılabilir. Yüke dayanıklı yapısı ve kaymaz tabanlı ayaklarıyla yere sağlam basar. ABS alüminyum malzeme kullanılarak üretilen bu tripodun yüksekliği 23-28 cm arasında ayarlanabilir.

8. Telefon için en iyi tripod seçeneklerinden: DJI Osmo Mobile 5 Gri Cep Telefon Sabitleyici

Sık sık video ve vlog çekiyorsanız bu ürün tam size göre olabilir! Görüntünün sürekli olarak titremesi, özellikle video ve vlog çekerken yaşanan en büyük problemlerden biri. DJI Osmo Mobile 5 Gri Cep Telefon Sabitleyici, video çekerken yürüyor olsanız bile telefonu her zaman en iyi açıda tutarak titreşimlerin önüne geçer. Böylelikle daha kaliteli videolar elde edebilirsiniz. Kaliteli video içeriği üretmenin en önemli noktalarından biri olan pürüzsüz video deneyimi sağlamak hem gimball hem tripod olan bu ürünle çok daha kolay!

9. Üç iş bir arada: Xiaomi Mi Tripod Bluetooth Kumandalı Üçü Bir Arada Selfie Çubuğu

Xiaomi Mi Tripod Bluetooth Kumandalı Üçü Bir Arada Selfie Çubuğu, üç işi bir arada halleden kullanışlı ve pratik ürünler arasında yer alır. Sosyal medyada video içeriği üretmeyi seven herkesin yanında bulundurması gereken türden bir araç olan ürün, kolayca taşınabilir olmasıyla da pratiklik sunar. Hem monopod hem tripod olarak kullanma imkânı veren bu ürün, gövde üzerinde yer alan Bluetooth kumanda sayesinde ise uzaktan çekim kontrolü yapılmasına da olanak tanır. Taşınırken 20 santimetreye kadar küçültülebilen ürün, uzatıldığı takdirde 45 santimetrelik bir tripod hâlini alır. Size de harika çekimlerin keyfini çıkarmak kalır!

10. Esnek ve taşıması kolay bir tripod: ayex Ufak Cihazlar ve Telefonlar İçin Mini Esnek Masa Tripodu

Masa tripodları, düşündüğünüzden çok daha kullanışlı ürünler olabilir. Özellikle ayex Ufak Cihazlar ve Telefonlar İçin Mini Esnek Masa Tripodu gibi ürünler çok farklı amaçlarla rahatlıkla kullanılabilir. Esnek bacakları sayesinde boyu ve açısı kolayca değiştirilebilen tripod pratik bir kullanım sağlar. Hafif ve kompakt yapısı sayesinde kolaylıkla taşınabilir. Tripodu çantanızda ve hatta cebinizde dahi taşıyabilir, telefon ve kameranızı sabitlemek istediğiniz anda kolaylıkla kullanabilirsiniz. ayex markalı ürün, tripod önerisi isteyenler için hem pratik hem uygun fiyatlı seçenekler arasında yer alır.

11. En iyi ışıklı tripod seçeneklerinden biri: En Siga Masa Ayaklı 10 Inç LED Ring Light Influencer YouTuber TikTok Telefon Tutucu Makyaj Işığı

En Siga Masa Ayaklı 10 Inç LED Ring Light Influencer YouTuber TikTok Telefon Tutucu Makyaj Işığı, özellikle masa üzerinde tripod kullanmayı planlayan ve ağırlıklı olarak kapalı alanlarda çekim yapanlar için en ideal seçeneklerden biri. 120 adet LED ampulü bulunan lamba hem beyaz ışık hem gün ışığı ile aydınlatma yapabilir. 360 derece dönebilen aparatı, 3500'lük lümen ışığı ile özellikle makyaj videoları yapmayı planlayanların favori tercihi olur. Yüz çevresini en iyi şekilde aydınlatan ürün, 10V'lık güç ile çalışır ve USB kablo üzerinden şarj edilebilir.

12. Video içerik üretenler için uygun fiyatlı gimball: TECHNOZ L08 Gimbal 3 Eksenli Telefon Ve Kamera Sabitleyici

TECHNOZ L08 Gimbal 3 Eksenli Telefon Ve Kamera Sabitleyici, video içeriği üretirken kullanmak için uygun fiyatlı bir gimball ve tripod arayanlara hitap eden bir ürün. Bluetooth kumandası ile uzaktan selfie ve video çekmenizi sağlayan bu ürünün ekranı 90 derece, 180 derece ve 360 derece döndürülebilir. Akıllı telefonlar ve kameralarla uyumlu olarak çalışan ürün, eller serbest şekilde kullanılabilir. Daha pürüzsüz ve kaliteli videolar çekmenize yardımcı olmasının yanı sıra dayanıklı yapısı ile uzun ömürlü kullanım sunar. Böylece uzun süre size eşlik eder.

13. Ömür boyu yanınızda taşıyabileceğiniz kalitede: Digipod Video Tripod

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En iyi tripod markası denilince akla gelen Digipod tarafından üretilen video tripod, üstün kalitesi sayesinde beğeni kazanır. Maksimum 209 santimetre yüksekliğe kadar çıkabilen tripod, minimum 74 santimetreye kadar kısalabilir. Beş kilograma kadar ağırlık taşıyabilen ürünün kendisi ise yaklaşık iki kilogram ağırlığında. Kaliteli malzemeleri ile uzun yıllar kullanım deneyimi sunan bu ürün, sarsılmaz duruşu ile en iyi videoları çekmenizi sağlar. Su terazisi sayesinde yatay pozisyonda en doğru açıyı kolaylıkla yakalayabilirsiniz. Ürünü taşıma çantasında dilediğiniz yere götürebilirsiniz.

14. "Vlog için en iyi tripod hangisi?" diye soranlara: BST BRANDSHOPPINGTR Home Paket Kit Video Fotoğraf Çekim Bluetooth Kumandalı Işık Ring

BST BRANDSHOPPINGTR Home Paket Kit Video Fotoğraf Çekim Bluetooth Kumandalı Işık Ring, ev veya farklı kapalı ortamlarda vlog çekimi yapmayı planlayanlar için ideal bir set. Takımın içerisinde masaüstü tripod, telefon tutucu, ışık kaynağı ve mikrofon yer alır. Setin içerisinde bulunan Bluetooth kumanda ile video çekimlerini istediğiniz an başlatabilir ya da durdurabilirsiniz. Evde vlog tarzı çekim yapmayı planlayanlar için her türlü ihtiyacı karşılayan bu ürün seti, sosyal medya platformlarında influencer olmak isteyenler için iyi bir başlangıç noktası olabilir. Set, dayanıklı yapısı ile uzun yıllar kullanılabilir.