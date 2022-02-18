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Sosyeteyi sarsacak yasak aşk skandalı! Sosyetik güzelle evlenen ünlü oyuncu ve spor camiasından tanınan evli güzel...

18.02.2022 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Takvim Gazetesi'ndeki Kara Kedi'nin iddiasına göre ünlüler ve sosyete dünyasında büyük bir ihanet skandalı yaşanıyor. Dün ekrana gelen 2. Sayfa'da Müge ve Gülşen'in de işlediği haber magazin gündemini sarsacak türden! İddiaya göre sosyetik güzelle evli olan ünlü bir oyuncu, eşini spor camiasında tanınan evli ve çocuklu bir kadınla aldatıyor. Sosyetik güzel de oyuncumuzu yine yakından tanıdığınız biriyle evli olan iş insanıyla aldatıyor.

Geçtiğimiz günlerde 2. Sayfa'nın Instagram hesabından yapılan 'Bir de örnek çift diyorduk! Bir de bu aralar yıl dönümlerini kutlayacaklar... Zavallı kız kocasının gizli çapkın olduğunu nereden bilsin. Gizlide olan gizli kalmıyor maalesef' paylaşımı gündeme bomba gibi düşmüştü.

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Akıllara o günlerde evlilik yıl dönümünü kutlayan Ali Atay ile Hazal Kaya çifti gelmişti. Ünlü çift iddiaları ciddiye almadan mutluluklarının tadını çıkarmaya devam etti.

  1. Sayfa dün yayınlanan programda benzer bir konuyla gündeme geldiler! Takvim Gazetesi'ndeki Kara Kedi'nin haberine göre ünlüler ve sosyete camiasında büyük bir ihanet skandalı var!

AKIL ALMAZ AŞK SARMALI!

Ekrana gelen iddiada; 'Yıllardır birlikte olduğu meslektaşını terk edip aniden sosyetik güzelle evlenen ünlü erkeğimiz, çizdiği 'iyi aile babası' görüntüsünün altında meğer çok farklı bir hayat saklıyormuş. Ailece görüştüğü sosyetik bir güzelle yakınlaşan ünlü erkeğimizin bu sarışın güzele olan ilgisi enginlere sığmamış. Kendisi de evli olan ve spor dünyasında da tanınan bu genç kadın, ünlü erkeğimizin karizmasına yenik düşüp eşine ihanet etmeye başlamış. Büyük bir titizlikle yasak aşklarını sürdüren ünlü erkeğimiz ile güzel anne, sık sık ortak noktaları olan İzmir'e yakın bölgelerde baş başa görülüyormuş.'

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EŞİ DE SOSYETİK İŞ ADAMIYLA...

'Meğer karizmatik ünlümüzün sosyetik eşi de bir süredir başkasıyla görüşüyormuş. Kendisi gibi sosyetik olan ve eskiden magazin manşetlerinden düşmeyen iş adamına gönlünü kaptıran sosyetik güzelimiz, yasak aşkının güzeller güzeli eşiyle de arkadaşmış.

Bu sosyetik kadın, eski bir playboy olan iş insanına abayı fena yakmış. Her ikisi de bekar olduğu dönemlerde de kısa süreli beraberlik yaşayan ikilinin buluşma adresi ise playboyumuzun teknesiymiş.

Bu ihanet zinciri, son günlerde o kadar çok konuşulmaya başlanmış ki; adeta bir satranç oyunundaymış gibi hamlelerini titizlikle atan ünlü ve sosyetiklerin yakında mat olması da muhtemel...'

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