Söylemezsem Olmaz’a veda eden Arto sessiz kalamadı: Seda Sayan ve Demet Akalın'ı ilk ben duyurdum!

Söylemezsem Olmaz’ın sivri dilli yorumcusu Arto, Amerika’daki işleri nedeni ile programa veda edip soluğu Miami’de aldı. Ancak kıta da değiştirse yaptıkları haberi, sunucu arkadaşlarını korumayı bırakmadı. Önceki gün program anlaşması nedeniyle Seda Sayan ve Demet Akalın arasında geçen olayın habercisi bizdik şeklinde açıklama yapmadan duramadı.
Geçtiğimiz günlerde Arto, Söylemezsem Olmaz’da bomba gibi bir haber vermişti. Ünlü sunucu, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının kısa süre sonra ekranlara veda edeceğini, yeni sezonda ise yerine Seda Sayan’ın sunduğu bir programın başlayacağını söyledi.
Programın final yapmasının ardından Seda Sayan’ın Demet ve Alişan’ın yerine program yapacağı duyulunca Demet Akalın çıldırdı. Hemen Seda Sayan’ı takipten çıkaran Demet Akalın, bu yetmezmiş gibi bir de engelledi. Seda Sayan’dan bu tepkiye yanıt gecikmedi. Ünlü şarkıcı Akalın’a “TV ile yapılan anlaşmanız bitmiş 1 hafta önce sorduğumda ‘sorun yok anlaşabilirsin’ mesajın elimde duruyor komik olmayın sizi kovmadılar anlaşmanız BİTTİ!” sözleriyle tepki gösterdi.
Demet Akalın ise Seda Sayan’a sosyal medya hesabından yaptığı “Seni sever sayarız! 21 Mayıs 17.33’te ‘Sakın inanmayın böyle abuk subuk haberlere. Ben canlı yayın yapamam çocuklar’ diye mesaj attın, ben de ‘Sıkıntı yok’ dedim. Cuma günü program bitişi ‘Ben başlıyorum’ diye biz sormadan mesaj attın. Bizim yakıştıramadığımız ekiple ağlarken bu mesaj. Cenaze evine davulla gidilmez! Sen bunu daha iyi bilirsin, profesyonellikte her şey olur. Bu son açıklamam ama bir daha beni senle yanak yanağa göremezler. Bilgine!” paylaşımı ile yanıt verdi.
Ortalık iki ismin tartışmaları ile kaos alanına dönmüşke ünlü sunucu Arto, yaptığı haberi kaptırmamanın derdine düştü. Geçtiğimiz hafta programa veda eden Arto, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ‘O haberi ilk biz yaptık. Amerika’da da olsam hakkımızı yedirmem’ şeklinde konuştu.
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