Söylemezsem Olmaz’a veda eden Arto sessiz kalamadı: Seda Sayan ve Demet Akalın'ı ilk ben duyurdum!

Söylemezsem Olmaz’ın sivri dilli yorumcusu Arto, Amerika’daki işleri nedeni ile programa veda edip soluğu Miami’de aldı. Ancak kıta da değiştirse yaptıkları haberi, sunucu arkadaşlarını korumayı bırakmadı. Önceki gün program anlaşması nedeniyle Seda Sayan ve Demet Akalın arasında geçen olayın habercisi bizdik şeklinde açıklama yapmadan duramadı.

GERGİNLİĞİN İLK HABERCİSİ ARTO VE EKİBİYDİ

Geçtiğimiz günlerde Arto, Söylemezsem Olmaz’da bomba gibi bir haber vermişti. Ünlü sunucu, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının kısa süre sonra ekranlara veda edeceğini, yeni sezonda ise yerine Seda Sayan’ın sunduğu bir programın başlayacağını söyledi.

Programın final yapmasının ardından Seda Sayan’ın Demet ve Alişan’ın yerine program yapacağı duyulunca Demet Akalın çıldırdı. Hemen Seda Sayan’ı takipten çıkaran Demet Akalın, bu yetmezmiş gibi bir de engelledi. Seda Sayan’dan bu tepkiye yanıt gecikmedi. Ünlü şarkıcı Akalın’a “TV ile yapılan anlaşmanız bitmiş 1 hafta önce sorduğumda ‘sorun yok anlaşabilirsin’ mesajın elimde duruyor komik olmayın sizi kovmadılar anlaşmanız BİTTİ!” sözleriyle tepki gösterdi.