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Söylemezsem Olmaz yorumcusu Pınar Eliçe kızını paylaştı, görenler inanamadı! ''Güzelliğini annesinden almış''

29.06.2023 08:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şimdilerde Söylemezsem Olmaz programında yorumcu olarak ekranda gördüğümüz Pınar Eliçe, sosyal medya hesabından kızıyla çekildiği bir fotoğrafı yayınladı. Eliçe'nin kızını görenler gözlerine inanamadı. Eliçe'nin "anne-kız günü" diyerek paylaştığı kareye kızı Helin'in güzelliği damga vurdu.

Söylemezsem Olmaz yorumcusu Pınar Eliçe kızını paylaştı, görenler inanamadı! ''Güzelliğini annesinden almış''

51 yaşındaki Pınar Eliçe, Beyaz TV'nin sevilen programı Söylemezsem Olmaz'da yorumcu olarak ekrana geliyor. Yaptığı yorumlar ile sıkça gündeme gelen Pınar Eliçe, yoğun bir konser maratonuna da devam ediyor.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimlerden biri olan Eliçe, kızıyla çekildiği kareyi takipçileriyle paylaştı. Ünlü şarkıcının "anne-kız günü" diyerek paylaştığı kareye kızı Helin'in güzelliği damga vurdu.

Pınar Eliçe kızı

Şarkıcı ve yorumcu Eliçe'nin kızıyla fotoğrafı adeta beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Ünlü şarkıcının takipçileri "Güzelliğini annesinden almış" yorumunda bulundular.

Pınar Eliçe kızı 2

1972 eski Yugoslavya'da dünyaya gelen Pınar Eliçe, 1987 yılında O Bir Melekti, Son Gün Son Gece, Kuzgun ve Şeytan Sofrası gibi sinema ve dizi projelerinde yer aldı.

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Sinemanın yanı sıra 1997 yılında Duydun Mu, 2000 yılında Alabora ve 2008 yılında Olur mu Olur isimli albümleri ile müzik severler tarafından uzun süre takip edildi.

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2018 yılında umre için kutsal topraklara giden ve tesettürlü fotoğraflarıyla gündeme gelen Pınar Eliçe şimdilerde müzik kariyeri ile ilgileniyor.

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Daha önce eski Esenyurt Belediye Başkanı Gürbüz Çapan'ın kardeşi Çetin Çapan evlenen Pınar Eliçe, bu evliliğini 2007 yılında son sonlandırmıştır.

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Bu evliliğinden Helin ve Derin Deniz isminde bir kızı bir de oğlu vardır.

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