Soylu'nun yüzüne ağır sözler söyledi, Bekir Bozdağ araya girdi! Sırrı Sakık: "Bana parmak sallama, terbiyesiz adam"

Türkiye'yi kahreden şehit haberleri TBMM'deki bütçe görüşmeleri sürerken de gündeme geldi. DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın sözlerine AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu yanıt verince tartışma başladı.

SOYLU'YA AĞIR SÖZLER

Meclisteki canlı yayına yansıyan sözlü atışmada duyulan diyalog şöyle:

Soylu: Savaş devletler arasında olur.

Sakık: Bağırma, bağırma, bağırma! Haddini bil! Terbiyesiz adam! Sabahtan beri insanlar konuşuyor, sen orada hamaset yapıyorsun.

Bozdağ: Sayın Sakık, lütfen kaba bir dille konuşmayın. Yaralayıcı bir dil kullanıyorsunuz. Yapmayın bunu. Genel Kurula hitap edin.

"SEN PKK'YA LAF SÖYLE"

Sakık: Ben Bahçeli'yi, Erdoğan'ı göreve davet ediyorum. Gelin bu ülkenin azizi olun.

Soylu: Ne göreve davet ediyorsun, sen PKK'ya laf söyle!

Sakık: Bana parmak sallama! Haddini bil! Terbiyesiz adam. Başka bir şey bildiğin yok. Şu sokakları, masayı tetiklemekten başka bir şey bilmiyorsun.