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  4. Soylu'nun yüzüne ağır sözler söyledi, Bekir Bozdağ araya girdi! Sırrı Sakık: "Bana parmak sallama, terbiyesiz adam"

Soylu'nun yüzüne ağır sözler söyledi, Bekir Bozdağ araya girdi! Sırrı Sakık: "Bana parmak sallama, terbiyesiz adam"

25.12.2023 09:44 | Son Güncelleme:
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Hemen hemen her yıl tansiyonun yükseldiği, hatta kimileyin tartışmaların kavgaya dönüştüğü TBMM bütçe görüşmelerinde son gerginlik AK Partili Süleyman Soylu ile DEM Partili Sırrı Sakık arasında yaşandı. Sakık'ın konuşması sırasında araya giren Soylu'ya Sakık ağır sözlerle karşılık verdi. Meclisin canlı yayınına yansıyan ağız dalaşıyla artan gerginliği yatıştırmak için Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ araya girmek durumunda kaldı.

Türkiye'yi kahreden şehit haberleri TBMM'deki bütçe görüşmeleri sürerken de gündeme geldi. DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın sözlerine AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu yanıt verince tartışma başladı.

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SOYLU'YA AĞIR SÖZLER

Meclisteki canlı yayına yansıyan sözlü atışmada duyulan diyalog şöyle:

Soylu: Savaş devletler arasında olur.
Sakık: Bağırma, bağırma, bağırma! Haddini bil! Terbiyesiz adam! Sabahtan beri insanlar konuşuyor, sen orada hamaset yapıyorsun.
Bozdağ: Sayın Sakık, lütfen kaba bir dille konuşmayın. Yaralayıcı bir dil kullanıyorsunuz. Yapmayın bunu. Genel Kurula hitap edin.

bekir

"SEN PKK'YA LAF SÖYLE"

Sakık: Ben Bahçeli'yi, Erdoğan'ı göreve davet ediyorum. Gelin bu ülkenin azizi olun.
Soylu: Ne göreve davet ediyorsun, sen PKK'ya laf söyle!
Sakık: Bana parmak sallama! Haddini bil! Terbiyesiz adam. Başka bir şey bildiğin yok. Şu sokakları, masayı tetiklemekten başka bir şey bilmiyorsun.

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Anahtar Kelimeler:
Sırrı Sakık Süleyman Soylu
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