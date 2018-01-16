Söz 29. son bölümü izle: Yavuz hapse nasıl düştü? (Söz 30. yeni bölüm ilk sahne yayınlandı!)

Son Güncelleme 7 saat önce SÖZ HABERLERİ | 16.01.2018 12:04 |7 saat önce

Söz 29. bölümü dün akşam Star TV'de ekrana geldi. Tam bir heyecan fırtınası şeklinde geçen dizinin son bölümünden sonra Söz 30. bölüm ilk sahnesi yayınlandı. Karabayır'a doğru ateşlenen füzeyi durdurmak için Yavuz, bir seçim yapmak zorundadır. Agah, serbest bırakması durumunda füzeyi durdurma kodlarını vereceğini söyler. Bu sahne ile biten son bölüm sonrası yayınlanan Söz yeni bölüm ilk sahnesi izleyenleri telaşlandırdı. Söz son bölüm ve yeni bölüm llk sahnesini haberimizden izleyebilirsiniz.

Söz son bölümü izleyenleri yine ekran başına kilitledi. Star TV'de ekrana gelen ve başrolünde Tolga Sarıtaş'ın oynadığı bordo berelilerin kahramanlık mücadelesini ekrana geldiği Söz 29. bölümü dün akşam yayınlandı. Söz son bölümde Yavuz, arkadaşları için kendini feda ederek istifasını verdi. Ve Agah'ın peşine düştü. Tim ise Yavuz'un yokluğunda Çolak'ın çaldığı füzelerin ve fırlatma kodlarının peşine düşerler. Heyecan fırtısına şeklinde geçen dizinin son bölümünde Tim, teröristleri tek tek avlayarak füzelerin fırtatılmasını engellemeye çalışır fakat önlerinde büyük bir sorun vardır. Füze fırlatma kodları olmadan durdurmak imkansızdır. SÖZ 29. SON BÖLÜM İZLE Diğer yandan Agah'ın peşine düşen Yavuz, adım adım ilerdiği izlerin sonrasında onu yakalar. Fakat Yavuz bir şeyin kararını vermek zorundadır. Çünkü Agah, fırlatma kodlarını bildiğini iddia etmektedir. Ama karşılığında serbest kalmak isteyen Agah'ın bu teklifine Yavuz ne cevap verecek? Söz 29. son bölümü aşağıdaki bağlantıya tıklayarak izleyebilirsiniz.

Söz 29. son bölümü izlemek için tıklayınız SÖZ 30. YENİ BÖLÜM İLK SAHNESİ Söz son bölümden sonra yayınlanan 30. bölüm ilk sahnesinde Yavuz yakalanmış ve bilinmeyen bir hapishaneye atılmıştır. İçeride olanlar ise Yavuz'un kim olduğunu tanıyan bir çok suçlu ve teröristlerdir. Söz yeni bölüm ilk sahnesini izleyenler, Yavuz'un bu hapse nasıl düştüğünü ve nasıl kurtulacağını merak etmektedir. İşte Söz 30. bölüm ilk sahnesi... SÖZ SON BÖLÜM ÖZETİ Yavuz, İstanbul’da yaşadığı saldırının ardından hakkında yürütülen soruşturma sonucu daha büyük bir sarsıntı yaşayacaktır. Agah’ın babası olması sadece onun değil arkadaşlarının da hayatını etkileyecektir. Timin dağılıp dağılmaması Yavuz’un vereceği karara bağlıdır. Hafız füzelerin yok edilmesi için hayatından vazgeçerken, Tim arkadaşlarını geride bırakmamak için bütün gücüyle savaşmaya devam eder. Yabancı Büyükelçi’nin gayretleriyle füzeleri alan Çolak, ele geçirdiği kodlar sayesinde füzeleri ateşlemeyi başarır. Füzelerden birisi Karabayır’ı vurmak için yola çıkmıştır bile…