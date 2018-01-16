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Söz 29. son bölümü izle: Yavuz hapse nasıl düştü? (Söz 30. yeni bölüm ilk sahne yayınlandı!)

SÖZ HABERLERİ | 16.01.2018 12:04 | Son Güncelleme 7 saat önce

Söz 29. bölümü dün akşam Star TV'de ekrana geldi. Tam bir heyecan fırtınası şeklinde geçen dizinin son bölümünden sonra Söz 30. bölüm ilk sahnesi yayınlandı. Karabayır'a doğru ateşlenen füzeyi durdurmak için Yavuz, bir seçim yapmak zorundadır. Agah, serbest bırakması durumunda füzeyi durdurma kodlarını vereceğini söyler. Bu sahne ile biten son bölüm sonrası yayınlanan Söz yeni bölüm ilk sahnesi izleyenleri telaşlandırdı. Söz son bölüm ve yeni bölüm llk sahnesini haberimizden izleyebilirsiniz.

Söz 29. son bölümü izle: Yavuz hapse nasıl düştü? (Söz 30. yeni bölüm ilk sahne yayınlandı!)

Söz son bölümü izleyenleri yine ekran başına kilitledi. Star TV'de ekrana gelen ve başrolünde Tolga Sarıtaş'ın oynadığı bordo berelilerin kahramanlık mücadelesini ekrana geldiği Söz 29. bölümü dün akşam yayınlandı. Söz son bölümde Yavuz, arkadaşları için kendini feda ederek istifasını verdi. Ve Agah'ın peşine düştü. Tim ise Yavuz'un yokluğunda Çolak'ın çaldığı füzelerin ve fırlatma kodlarının peşine düşerler. Heyecan fırtısına şeklinde geçen dizinin son bölümünde Tim, teröristleri tek tek avlayarak füzelerin fırtatılmasını engellemeye çalışır fakat önlerinde büyük bir sorun vardır. Füze fırlatma kodları olmadan durdurmak imkansızdır.

SÖZ 29. SON BÖLÜM İZLE

Diğer yandan Agah'ın peşine düşen Yavuz, adım adım ilerdiği izlerin sonrasında onu yakalar. Fakat Yavuz bir şeyin kararını vermek zorundadır. Çünkü Agah, fırlatma kodlarını bildiğini iddia etmektedir. Ama karşılığında serbest kalmak isteyen Agah'ın bu teklifine Yavuz ne cevap verecek? Söz 29. son bölümü aşağıdaki bağlantıya tıklayarak izleyebilirsiniz.

Söz 29. son bölümü izlemek için tıklayınız

SÖZ 30. YENİ BÖLÜM İLK SAHNESİ

Söz son bölümden sonra yayınlanan 30. bölüm ilk sahnesinde Yavuz yakalanmış ve bilinmeyen bir hapishaneye atılmıştır. İçeride olanlar ise Yavuz'un kim olduğunu tanıyan bir çok suçlu ve teröristlerdir. Söz yeni bölüm ilk sahnesini izleyenler, Yavuz'un bu hapse nasıl düştüğünü ve nasıl kurtulacağını merak etmektedir. İşte Söz 30. bölüm ilk sahnesi...

SÖZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Yavuz, İstanbul’da yaşadığı saldırının ardından hakkında yürütülen soruşturma sonucu daha büyük bir sarsıntı yaşayacaktır. Agah’ın babası olması sadece onun değil arkadaşlarının da hayatını etkileyecektir. Timin dağılıp dağılmaması Yavuz’un vereceği karara bağlıdır.

Hafız füzelerin yok edilmesi için hayatından vazgeçerken, Tim arkadaşlarını geride bırakmamak için bütün gücüyle savaşmaya devam eder.

Yabancı Büyükelçi’nin gayretleriyle füzeleri alan Çolak, ele geçirdiği kodlar sayesinde füzeleri ateşlemeyi başarır. Füzelerden birisi Karabayır’ı vurmak için yola çıkmıştır bile…

SÖZ VERİYORUM

Ben bir Bordo Bereliyim, Vatan İçin And İçerim
Damla Dahi Kanım Olsa, Bu Bayrakta Can Veririm
Gözlerinde Kan İçinde, İntikam Var Askerimin
Şehitlerimin İntikamı Alınacaktır, SÖZ Veririm
Biz Bu Yolda SÖZ Verdik, Dönüş Yok Artık..
Şanlı Bayrağımız Dalgalansın, Şanı Şanlansın
Bu Vatan Onca Şehitlerin, Bize Armağanı
Durma Gururlan Sen de, Eline Al Bu Bayrağı
SÖZ Ağızdan Çıktığında Namus Demektir.
Vatan Namus Şereftir, Vatan Millet Demektir.
Kenetlenir Bütün Neşeli Bu Millet Bayrak İçin.
Bu Bir Bordo Yemini, Son Nefesim Vatan İçin...

SÖZ Veriyorum Allahım Yine, Bu Vatan Uğruna Can Versem Bile,
SÖZüm SÖZdür Pes Etmek Yok, SÖZ Veriyorum VATAN İçin Size (x2)
SÖZ SÖZ Gökte Hilal Dalgalanacak, SÖZ SÖZ Kanın Yerde Kalmıyacak,
SÖZ SÖZ Şehitlerimin Şanı Bu Dağlarda Bu Bayrakta Bu Sancakta Şanlanacak (x2)

Pes Etmedim Yine, Pes Etmem Asla
Kalemi Elime Aldığımda Zırhlı Duvar Çizerim Karşına
Vatan Borcu Ödenmeden Ölmek Yok Anne
Burada Şehit Olsam Asma Yüzünü Üzülmek Yok Asla
Bu Dağlarda Duyulacaktır Şanlı Şanımız
Vakti Geldiğinde Alınacaktır İntikamımız
Bordo Bereli Askerin İçinde Bitmez Savaşı
Ay Yıldızlı Bayrak İçin SÖZ Yıkarız Dağları
SÖZ Ağızdan Çıktı Artık, Ölmek Var Dönmek Yok
Yeter ki Dalgalan Sen Bu Sevdadan Geçmek Yok
Kanlı Dere Bu Gözlerim Bu Yüzden Öfkem Kinim Çok
Vatana Göz Diken Bir Haine Sıkılacak Kurşun Çok
Menzilim Belli Düşman Askeri
Bir Kurşun Oldum Ben Asla Dönmedim Geri
Bir Ölür Bin Doğarız, Bizi Eskiler Bilir
Yıkılmaz Asla Biri, Şanlı Türk'ün Askeri !!!
SÖZ Veriyorum Allahım Yine, Bu Vatan Uğruna Can Versem Bile,

SÖZüm SÖZdür Pes Etmek Yok, SÖZ Veriyorum VATAN İçin Size (x2)
SÖZ SÖZ Gökte Hilal Dalgalanacak, SÖZ SÖZ Kanın Yerde Kalmıyacak,
SÖZ SÖZ Şehitlerimin Şanı Bu Dağlarda Bu Bayrakta Bu Sancakta Şanlanacak (x2)

Söz - Müzik: SOYDANER
Aranje : arya Beat ( mahsun şinol )

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