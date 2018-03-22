Söz 39. yeni bölüm fragmanı: Hafız zamanda bombayı bulabilecek mi? (Söz son bölüm izle)

Söz 39. yeni bölüm fragmanında yine bu sahneye ağırlık veriliyor. Fakat bombanın patladığına dair veya durdurulduğa yönelik bir ipucu vermiyor. Yavuz ile Hafız'ın arasında geçen konuşma sonrasında alandaki bomba zamanında imha edilebilecek mi? Bomba subayların taşıdığı tabutun içinde mi? Söz 39. bölüm fragmanında Derman'ın yaptığı silahlı baskın dikkat çekiyor. Derman'ın gittiği yer, Agah'ın Çolak'ın sorgusu sonrasında izini sürdüğü ve birşeyler öğrenmek için gittiği şirket. Derman orada ne arıyordu? Neden silahlı çatışmaya girdi? Yoksa sadece izlerini mi siliyor?

Söz 39. yeni bölüm fragmanı, izleyenleri daha da meraklandırdı. Star TV'de pazartesi akşamları yayınlanan Söz son bölümde Yavuz Üsteğmen, operasyonda dikkatini çeken bir ayrıntı ile cenaze törenine bombalı saldırı yapılacağını anlamıştı. Bunun için Hafız'la irtibata geçmiş ve ondan tören alanını boşaltmasını söylemişti. Bu sahne ile sona eren Söz son bölümde acaba bomba zamanında durdurabilecek mi merak ediliyordu. İşte heyecanla beklenen Söz 39. yeni bölüm fragmanı...

SÖZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Derman çok daha kapsamlı bir planı gerçekleştirmenin eşiğinde. Selim’in tünelden yapacağı saldırıyı önlemek için var gücüyle uğraşan Yavuz önderliğindeki Tim, destek için gelen teröristlerin oteldeki sivilleri rehin almasıyla yeni bir krizin ortasına düşer. Tim, Mehmetçikleri zamanında bilgilendirmiş ama otelde büyük bir saldırının ortasında kalmıştır.

Derman’ın yönettiği teröristler ise Karabayır’da büyük bir kanlı saldırı düzenler. Hafız önderliğindeki Tim bu saldırının daha da büyümesini önlerken yaşanan dehşetle acı bir şekilde yüzleşir.

Agah, Çolak’ın sorgusundan aldığı istihbaratla sınır dışında bir ziyarete gider. Öğrendiği şeyler sonucunda aslında Derman’ın çok daha kapsamlı, dehşeti çok daha büyük bir planı gerçekleştirmenin eşiğinde olduğunu anlar.

Nazlı aklında yer eden kötü anılardan kurtulmak için intiharı denemiş ama ölümden dönmüştür. Fakat artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Bahar ve Güler ona destek olmak için her zaman yanında olsalar da onu takip etmekten sıkılmayan başka bir kötülük daha vardır: Derman!

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