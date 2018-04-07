Söz 41. yeni bölüm 2. fragmanı: Hafız için intikam yemini! (Söz son bölüm izle)

Söz 41. yeni bölüm 2. fragmanı izleyenleri bir kez daha duygulandırdı. Pazartesi akşamları Star TV ekranlarına gelen Söz dizisi son bölümde Hafız, rüyasında gördüğü şehitliğe eriyor. Türk bayrağı yere düşmesin diye göğsünü siper eden Hafız'ın vücudundan 40 mermi çıktığını Yavuz söylüyor. Söz yeni bölüm fragmanında Yavuz, Hafız'ın intikamını almak için Tim'le birlikte yemin ediyor. Derman'ın her yerde arayan ve peşine düşen Tim, Çolak'tan bu konuda bilgi almaya çalışıyor. İşte Söz yeni bölüm 2. fragmanı...

SÖZ 41. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

SÖZ 41. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Söz 41. yeni bölüm fragmanında Hafız'ın sesi ile ekrana gelen Aşık Veysel'in "Dostlar beni hatırlasın" beyitleri izleyenlerin yüreğini dağladı. İşte Söz 41. yeni bölüm fragmanı...

SÖZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Biyolojik silahın patlamasıyla tam bir dehşetin ortasında kalan Tim, çaresiz ve öfkelidir. Fakat daha büyük bir tehlike Selim’in ele geçirdiği silahtır. Tim bu silahı Selim’den almak ve ölen masumların intikamı için nefeslerin tutulduğu zorlu bir operasyona çıkacaktır.

Derman bir yandan Medusa planı için çalışırken diğer yandan ateşeden Dalgakıran harekâtını durdurmak için bir eylem emri alır. Derman, kutsal şehitliğimize saldıracaktır! Ama Tim buna izin vermemek için canını bile vermeye hazırdır. Öyle de olacaktır.

SÖZ SON BÖLÜM İZLE

Tim üyesi Hafız, şehitlik saldırısında bayrağımızı göklerden indirmek isteyen teröristlerin ateşi altında kalacak ve bayramız uğruna şehit olacaktır.