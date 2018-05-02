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Söz 45. yeni bölüm fragmanı: İstanbul büyük tehlike altında! (Söz son bölüm izle)

DİZİ HABERLERİ  | 02.05.2018 10:15 | Son Güncelleme

Söz 45. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Star TV'nin nefes kesen dizisi Söz yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyordu. Geçtiğimiz pazartesi günü son bölümü ile ekrana gelen Söz yeni bölüm fragmanında Derman'ın İstanbul'a yerleştirdiği ve patlatmak üzere olduğu bomba ile herkesi tehdit ediyor. Söz yeni bölüm fragmanında Tim, ateşe tarafından tutuklanıyor. İstanbul'un büyük tehlike altında olduğu Söz 45. yeni bölüm fragmanı haberimizde.

Söz 45. yeni bölüm fragmanı: İstanbul büyük tehlike altında! (Söz son bölüm izle)

Söz 45. yeni bölüm fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. Pazartesi akşamları heyecan fırtınası yaratan Söz yeni bölüm fragmanı izleyenleri şok etti. Medusa planını harekete geçiren Derman, İstanbul'un en kalabalık olan yerine çok ciddi tahribat yaratacak bir bomba yerleştirdiğini söylüyor. Yavuz'un köşeye sıkıştığı, Agah'ın tutuklu olduğu sırada Tim ise yabancı bir ülkede tutuklanıyor. Güvenlik birimlerini çaresiz bıraktığını söyleyen Derman, halktan İstanbul'u terketmesini söylüyor ve büyük korku yaratıyor. İşte Söz 45. yeni bölüm fragmanı...

SÖZ 45. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SÖZ 45. BÖLÜM İLK SAHNE

SÖZ 44. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Söz son bölümde; Agah’ın deşifre olmasının aslında Medusa’yı önlemek için bir plan olduğunu öğrenen Yavuz, babasının hayatından endişe duysa da onun vereceği işareti beklemektedir.

Bu sırada Agah’ın yıllar boyunca biriktirdiği Medusa ve yabancı bürokratların kirli işlerini ortaya seren bilgilerle dolu bir dosyanın Ankara’ya ulaştırılması gerekmektedir. Erdem ve Yavuz bu görev için birlikte hareket ederken, Ataşe bu bilgilerin yerine ulaşmaması için onları takip etmektedir.

Söz son bölümü izle

Derman’ın yapacağı eylem Yavuz’u hayati bir karar vermek zorunda bırakır.

Ebu Zübeyir’in tutulduğu özel hapishaneye gönderilen Agah, Medusa’ya dair bilgileri öğrenmek için harekete geçer. Agah’tan gelecek işaretle, onu tutulduğu yerden kurtarmak için harekete geçmeyi planlayan Tim, gerekli bilgileri Karabatak sayesinde elde eder..

Karabatak ise gece çıktığı görevde hiç ummadığı sürprizlerle karşılaşır.


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