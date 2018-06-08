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Söz 50. yeni bölüm fragmanı (sezon finali) : Bahar öldü mü? (Söz son bölüm izle)

DİZİ HABERLERİ  | 08.06.2018 09:23 | Son Güncelleme

Söz 50. yeni bölüm ilk fragmanı yayınlandı. Gelecek pazartesi günü sezon finali yapacak olan Söz'den duygusal bir fragman geldi. Söz son bölümde Tim, Derman'ın büyük terör eylemini durdurmak için harekete geçmişti. Fakat operasyon Bahar'ın ağır yaralanması ile sonuçlanmıştı. Söz yeni bölüm fragmanında Bahar ile Yavuz'un duygusal vedası izleyenleri hem ağlattı hem meraklandırdı. Söz sezon finalinde Bahar ölüyor mu? İşte Söz yeni bölüm fragmanı...

Söz 50. yeni bölüm fragmanı (sezon finali) : Bahar öldü mü? (Söz son bölüm izle)

Söz 50. yeni bölüm fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. Önümüzdeki Pazartesi günü sezon finali yapacak olan Söz son bölümde Bahar'ın durumu merak ediliyordu. Söz son bölümde Tim, Derman'ın büyük terör eylemini durdurmak için adeta zamanla yarışmıştı. Bahar, Su, Nazlı ve Güler’i kurtarmak için operasyona girilen son bölümde Bahar ağır yaralanmıştı. Söz yeni bölüm fragmanında Bahar'ın hastaneye kaldırıldığı, ameliyata alındığı sahneler dikkat çekiyor. Fakat Bahar'ın Yavuz'a söylediği sözler izleyenlerin yüreğine dokunuyor. Söz sezon finalinde Bahar ölecek mi? İşte Söz yeni bölüm fragmanı...

SÖZ 50. YENİ BÖLÜM FRAGMANI - SEZON FİNALİ

SÖZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Terör eylemini engellemek için Tim’in birkaç saati var...
Torpidonun fırlatılmasıyla ölümle burun buruna gelen Bahar, Su, Nazlı ve Güler’i kurtarmak için Tim’in sadece birkaç saati vardır. Aksi bir durumda geminin imha edilmesi gerektiği için bu durum onların sonu olacaktır.

Artık sadece Derman’ın kontrolünde olan büyük terör eyleminin şehirlerdeki yapılanmasını çökertmek için Ataşe’den edinilen bilgiyle Eylem, Avcı ve Aşık harekete geçerken, Tim’in kalanı da Erdem önderliğinde ortak bir operasyonla ülke sularında seyreden bomba yüklü gemiye çıkartma yapar.

SÖZ SON BÖLÜM İZLE

Derman, büyük terör eylemini gerçekleştirmek için artık son dakikalara girdiğinde hem milyonlarca vatandaşımızın hayatı hem de Bahar, Su, Nazlı ve Güler’in hayatı Tim’in başarılı olmasına bağlıdır.


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