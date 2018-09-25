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Söz 52. son bölüm izle: Yavuz, Savcı için kendini feda etti! (Söz yeni bölüm fragmanı)

DİZİ HABERLERİ  | 25.09.2018 07:22 | Son Güncelleme

Söz 52. son bölümü ile dün akşam ekrana geldi. Başrollerde Tolga Sarıtaş, Deniz Baysal, Nihat Altınkaya ve Sarp Akkaya'nın oynadığı Söz yeni sezon 2. bölümü de heyecanla izlendi. Son bölümden sonra Söz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak edildi. Söz son bölümde Feyzullah ile Su'yun muradına erdikleri düğünde askerlerin oynadığı zeybek bölüme damgasını vurdu.

Söz 52. son bölüm izle: Yavuz, Savcı için kendini feda etti! (Söz yeni bölüm fragmanı)

Söz 52. son bölümü, dün akşam Star TV'de hayranları ile buluştu. Başrolünde Tolga Sarıtaş, Deniz Baysal, Nihat Altınkaya ve Sarp Akkaya'nın oynadığı Söz yeni sezon 2. bölümünde de heyecan dorukta idi. Yavuz, Tim'in geri dön komutanım ısrarlarına tek bir söz ile cevap verdi "Hayır". Söz son bölümde Feyzullah ile Su'yun düğünü sırasında zeybek oynayarak bölüme damgasını vurdu. Fakat yaklaşan tehlikenin farkında değillerdir. Savcı Deniz'e yapılacak suikastı öğrenen Yavuz, düğünede son anda farkeder ve kendini feda ederek kurşunun önüne atlar. Omuzunda vurulan Yavuz, Savcı'nın vurulmasını önlemiş olur. Söz son bölüm izleme bağlantısı ve özel sahneler haberimizde.

SÖZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yoluna Yalnız Kurt olarak devam eden Yavuz artık timdeki arkadaşlarından ve üniformasından ayrıdır. Fakat yeni kurulan Özel Yetkili Birim için Tim, Erdem ve Derya Yavuz’a ihtiyaçları olduğunu düşünmektedirler. Onu bu kararından vazgeçirmek için ikna etmeye çalışan Derya, Yavuz’a yapılan bir saldırının ortasında kalır.

Örgüt içine sızan Türk istihbaratçılarının listesini ele geçiren Dragan, Nisan’dan aldığı emirle harekete geçer. Örgütle bağlantı kurarak liste karşılığında önemli bir suikastı üstlenmelerini ister. Yavuz, Derya’yla birlikte atlattıkları saldırıdan sonra bu suikasta dair önemli bilgiler edinecektir.

SÖZ 52. SON BÖLÜM İZLE

SÖZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

Tim, listedeki istihbaratçıların hayatını kurtarmak için görevlendirilir. Liste ortaya çıkmadan yapılacak bir operasyonla istihbaratçıların hayatını kurtaracaklardır. Fakat Dragan, çoktan isimleri vermiştir. Tim operasyonun başarılı olması için zamanla yarışmak zorundadır.

Su ve Çaylak’ın düğünü için toplanan Tim, düğünde büyük bir sürpriz hazırlamıştır. Ama asıl sürpriz Yavuz’un düğüne geldiği andır. Çünkü düğünde herkesi bekleyen başka bir tehlike daha vardır.


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