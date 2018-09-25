Söz 52. son bölüm izle: Yavuz, Savcı için kendini feda etti! (Söz yeni bölüm fragmanı)

Söz 52. son bölümü, dün akşam Star TV'de hayranları ile buluştu. Başrolünde Tolga Sarıtaş, Deniz Baysal, Nihat Altınkaya ve Sarp Akkaya'nın oynadığı Söz yeni sezon 2. bölümünde de heyecan dorukta idi. Yavuz, Tim'in geri dön komutanım ısrarlarına tek bir söz ile cevap verdi "Hayır". Söz son bölümde Feyzullah ile Su'yun düğünü sırasında zeybek oynayarak bölüme damgasını vurdu. Fakat yaklaşan tehlikenin farkında değillerdir. Savcı Deniz'e yapılacak suikastı öğrenen Yavuz, düğünede son anda farkeder ve kendini feda ederek kurşunun önüne atlar. Omuzunda vurulan Yavuz, Savcı'nın vurulmasını önlemiş olur. Söz son bölüm izleme bağlantısı ve özel sahneler haberimizde.

SÖZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yoluna Yalnız Kurt olarak devam eden Yavuz artık timdeki arkadaşlarından ve üniformasından ayrıdır. Fakat yeni kurulan Özel Yetkili Birim için Tim, Erdem ve Derya Yavuz’a ihtiyaçları olduğunu düşünmektedirler. Onu bu kararından vazgeçirmek için ikna etmeye çalışan Derya, Yavuz’a yapılan bir saldırının ortasında kalır.