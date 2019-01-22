Söz dizisi yayından hemen sonra dijital ortamda!

Üç sezondur ilgiyle izlenen, Tims&B Production imzalı 'Söz' dizisi televizyon yayınından hemen sonra dijital ortamda sadece BluTV'de izlenebiliyor.

BluTV CEO'su Aydın Doğan Yalçındağ, 'Söz' dizisinin televizyondan sonra sadece BluTV'de olması ile ilgili "Söz dizisinin geleneksel televizyon dizilerinin yanında çok daha farklı bir başarısı olduğuna inanıyoruz. Söz dizisini çeşitli sebeplerden dolayı televizyondan takip edemeyen ya da bölümü tamamlamak için saatlerce reklam izlemek zorunda kalan izleyicilerden bir kısmının alternatif bir beklentisi olduğunu fark ettik. Reklamsız bir internet televizyonu olarak da azımsanmayacak sayıdaki bu kitle için Söz dizisini televizyon yayınından sonra sadece BluTV'de olacak şekilde bünyemize kattık. Söz dizisine gösterilen ilgiden dolayı çok mutluyuz." şeklinde düşüncelerini belirtti.

