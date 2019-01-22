MAGAZİN

Söz dizisi yayından hemen sonra dijital ortamda!

DİZİ HABERLERİ  | 22.01.2019 21:57 | Son Güncelleme

Star TV'de Pazartesi akşamları yayınlanan Söz dizisi televizyon yayınından sonra sadece BluTV'den izlenebiliyor. Markanın CEO'su Aydın Doğan Yalçındağ, bu önemli işbirliğiyle ilgili düşüncelerini paylaştı.

Söz dizisi yayından hemen sonra dijital ortamda!

Üç sezondur ilgiyle izlenen, Tims&B Production imzalı 'Söz' dizisi televizyon yayınından hemen sonra dijital ortamda sadece BluTV'de izlenebiliyor.

BluTV CEO'su Aydın Doğan Yalçındağ, 'Söz' dizisinin televizyondan sonra sadece BluTV'de olması ile ilgili "Söz dizisinin geleneksel televizyon dizilerinin yanında çok daha farklı bir başarısı olduğuna inanıyoruz. Söz dizisini çeşitli sebeplerden dolayı televizyondan takip edemeyen ya da bölümü tamamlamak için saatlerce reklam izlemek zorunda kalan izleyicilerden bir kısmının alternatif bir beklentisi olduğunu fark ettik. Reklamsız bir internet televizyonu olarak da azımsanmayacak sayıdaki bu kitle için Söz dizisini televizyon yayınından sonra sadece BluTV'de olacak şekilde bünyemize kattık. Söz dizisine gösterilen ilgiden dolayı çok mutluyuz." şeklinde düşüncelerini belirtti.

PARTNERBikinili fotoğraflarıyla olay olan ünlü fenomen donarak öldü!Bikinili fotoğraflarıyla olay olan ünlü fenomen donarak öldü!
Kalk Gidelim dizisine flaş transfer!Kalk Gidelim dizisine flaş transfer!
Payitaht Abdulhamid dizisine yeni oyuncu!Payitaht Abdulhamid dizisine yeni oyuncu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aydın Doğan Yalçındağ blu tv söz dizisi

En Çok Okunan Haberler

Giyim devi konkordato istedi

Giyim devi konkordato istedi

AYM’den cinsel ilişki görüntüsü kararı!

AYM’den cinsel ilişki görüntüsü kararı!

Duyan herkes oraya koştu! Uzun kuyruklar oluştu

Duyan herkes oraya koştu! Uzun kuyruklar oluştu

Korkunç! 63 yaşındaki oğlunu genç bir adamla yakalayınca...

Korkunç! 63 yaşındaki oğlunu genç bir adamla yakalayınca...

Müthiş takas! Tolga Zengin'e karşılık...

Müthiş takas! Tolga Zengin'e karşılık...

Bakanlık acı haberi verdi: 4 Türk hayatını kaybetti

Bakanlık acı haberi verdi: 4 Türk hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yasak Elma'da skandal patladı! Gözlerden kaçan detay şok etti

Yasak Elma'da skandal patladı! Gözlerden kaçan detay şok etti

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Bizim Hikaye dizisinde sürpriz ayrılık!

Bizim Hikaye dizisinde sürpriz ayrılık!

Çocuklar Duymasın'a iki bomba transfer!

Çocuklar Duymasın'a iki bomba transfer!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gülperi dizisinde Kadir ve Gülperi'nin romantik sahnesi! Gülperi 17. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Kadir ve Gülperi'nin romantik sahnesi!

Çarpışma dizisinden iki ön izleme birden! Çarpışma'da Kadir'in annesi kim?

Çarpışma'da Kadir'in büyük sırrı ne?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a yeni düşman Façalılar damga vurdu! EDHO 122. son bölüm izle!

EDHO'ya Hızır'ın yeni düşmanı Façalı Dayı damga vurdu!

Bizim Hikaye'de Nihal'in planı Barış ve Filiz'i köşeye sıkıştırıyor! Bizim Hikaye 54. yeni bölüm 2. fragmanı izle

Bizim Hikaye'de Barış ve Filiz'e bir şok daha!

Erkenci Kuş dizisinde dengeleri değiştirecek flaş transfer!

Erkenci Kuş'ta dengeleri değiştirecek flaş transfer!

Kalk Gidelim dizisine flaş transfer! Nilay Deniz hangi rolde oynuyor?

Kalk Gidelim dizisine flaş transfer!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.