Söz dizisinde şok final! Yavuz'un babası Agah Türk ajanı çıktı

Söz dizisinin, 22 Ocak Pazartesi yayınlanan son bölümünde, sürpriz bir gelişme yaşandı. Yavuz'un babası da olan Agah'ın gerçek kimliği ortaya çıktı. Yavuz'a gizli operasyonun sırları anlatıldı ve finalde Agah gerçek kimliğiyle Yavuz'un karşısına çıktı.
Agah'ın aslında devlet için çalışan Hamit Karasu olduğunu anlatan askerler, "Onlar bizim içimize adamlarımızı sızdırırken, biz de onların içine adam sızdırdık. Bu operasyonda vatanı için tüm sevdiklerinden vazgeçen birisi vardı. Bu operasyonun en önemli parçalardan biri senin babandı.Bu adamın ismi Hamit Karasu" dediler.
SÖZ 31. BÖLÜM ÖN İZLEME
SÖZ DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yavuz, tutulduğu hapishanede ölümle burun buruna...
Karabayır’ı vurmak üzere havada olan füzeyi durdurmanın tek yolu Agah’taki kodlardır. Agah’ın ise kodları karşılıksız vermeye niyeti yoktur. Bu pazarlık sonunda Agah’ı öldüren Yavuz bambaşka bir yola sürüklenecektir.
Füze tehlikesini bertaraf eden Tim Yavuz’un Agah’ı öldürdüğü için tutuklandığını öğrenince komutanlarını arkada bırakmamak için Erdem önderliğinde amansız bir mücadeleye girişecektir. Yavuz ise tutulduğu hapishanede ölümle burun burunadır.
Tim tarafından darbe üstüne darbe yiyen Çolak kendine maddi kaynak sağlamak ve sözde masumiyetini kanıtlamak için Yabancı Büyükelçiyle birlikte yeni planlar yapar. Bu plan Tim’in Çolak’la ve beraberindeki terörle olan mücadelesini başka bir boyuta sürükleyecektir. Çolak giderek köşeye sıkışmaya başlamıştır.
Karabayır’a dönen Yavuz artık asker değildir. Agah’ın ölümü ve Yavuz’un tek başına giriştiği bu eylem askerliğinin de sonu olur. Ama bu durum, Yavuz için yeni bir başlangıç olacaktır…
MAGAZİN GÜNDEMİNDE NELER OLDU?
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