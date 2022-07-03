Söz dizisinin Bahar'ı Aybüke Pusat beyaz bikinili poz verdi! "Güneşi bile eritirsin"

27 yaşındaki ünlü oyuncu Aybüke Pusat, kariyerinin yanı sıra yaşamıyla da gündemde yerini alıyor. Sıcak havanın tadını tatilde çıkaran Pusat, bikinili pozuyla takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.
Aybüke Pusat sıcak havaların gelmesiyle soluğu denizde aldı.
Beyaz bikinili poz veren ünlü isim düzgün vücuduyla da dikkatleri üzerine çekti.
Pusat'a takipçilerinden, "Güneşi bile eritirsin", "Çiçek kız" gibi yorumlar geldi.
Aybüke Pusat 2014'te Miss Turkey yarışmasını üçüncü olarak tamamladı.
Birçok dizi, sinema projesinde yer aldı.
Ekranların tanınan yüzlerinden biri olan Pusat'ın, oyunculuk alanında ödülleri bulunuyor.
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