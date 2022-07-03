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  4. Söz dizisinin Bahar'ı Aybüke Pusat beyaz bikinili poz verdi! "Güneşi bile eritirsin"

Söz dizisinin Bahar'ı Aybüke Pusat beyaz bikinili poz verdi! "Güneşi bile eritirsin"

03.07.2022 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Söz dizisinde Bahar karakterine hayat veren Aybüke Pusat Familya, Şahin Tepesi, Her Yerde Sen gibi projelerle de ekranlara geldi. Oyuncu kimliğiyle tanınan Pusat, sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili pozuyla adından söz ettirdi.

Söz dizisinin Bahar'ı Aybüke Pusat beyaz bikinili poz verdi! "Güneşi bile eritirsin"

27 yaşındaki ünlü oyuncu Aybüke Pusat, kariyerinin yanı sıra yaşamıyla da gündemde yerini alıyor. Sıcak havanın tadını tatilde çıkaran Pusat, bikinili pozuyla takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.

BEYAZ BİKİNİSİYLE POZ VERDİ

Aybüke Pusat sıcak havaların gelmesiyle soluğu denizde aldı.

Söz dizisinin Bahar'ı Aybüke Pusat beyaz bikinili poz verdi!

Beyaz bikinili poz veren ünlü isim düzgün vücuduyla da dikkatleri üzerine çekti.

Söz dizisinin Bahar'ı Aybüke Pusat beyaz bikinili poz verdi!

Pusat'a takipçilerinden, "Güneşi bile eritirsin", "Çiçek kız" gibi yorumlar geldi.

Söz dizisinin Bahar'ı Aybüke Pusat beyaz bikinili poz verdi!

Aybüke Pusat 2014'te Miss Turkey yarışmasını üçüncü olarak tamamladı.

Söz dizisinin Bahar'ı Aybüke Pusat beyaz bikinili poz verdi!

Birçok dizi, sinema projesinde yer aldı.

Söz dizisinin Bahar'ı Aybüke Pusat beyaz bikinili poz verdi!

Ekranların tanınan yüzlerinden biri olan Pusat'ın, oyunculuk alanında ödülleri bulunuyor.

Söz dizisinin Bahar'ı Aybüke Pusat beyaz bikinili poz verdi!

Söz dizisinin Bahar'ı Aybüke Pusat beyaz bikinili poz verdi!

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Anahtar Kelimeler:
bikini Aybüke Pusat
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