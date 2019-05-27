MAGAZİN

Söz finalinde Çolak geri dönüyor! Yavuz ve time ne olacak? Söz dizisi 84. ve final bölümü 2. fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 27.05.2019 00:08 | Son Güncelleme

Söz dizisinin merakla beklenen 84. ve final bölümü 2. fragmanı yayınlandı. Ekrana veda edecek olan Söz'ün final bölümünde büyük bir sürpriz yaşanacak. Yavuz ve Tim son bir görev için harekete geçiyor. Canları pahasına çatışmaya giren kahramanlar, esas düşmanı yok etmek için savaşıyor. Ancak onları bekleyen çok daha büyük bir sorun ortaya çıkıyor. Serhat Kılıç'ın canlandırdığı Çolak karakteri ise geri dönüyor. Peki Söz nasıl bitecek? Finalde neler olacak? İşte Söz final bölümü 2. fragmanı

Yapımcılığını Tims&B Productions'ın üstlendiği, başrollerini Tolga Sarıtaş, Deniz Baysal, Sarp Akkaya, Nihat Altınkaya, Meriç Aral, Eren Vurdem, Aytaç Şaşmaz, Doğukan Polat, Ece Çeşmioğlu, Melis Birkan, Genco Özak ve Atsız Karaduman'ın paylaştığı Söz, 27 Mayıs Pazartesi akşamı final yapacak. Dizinin final bölüm fragmanında ise Serhat Kılıç'ın oynadığı Çolak karakterinin geri döndüğü görülüyor.

ÇOLAK GERİ DÖNÜYOR!

Yapımını TIMS&B Productions'un üstlendiği, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği Söz büyük finalde sürpriz bir isimi ağırlıyor.

Türkiye’nin en büyük prodüksiyonlu asker dizisi olarak 3 sezondur Türk televizyon tarihinde ilklere imza atan Söz'ün sürprizlerle dolu büyük finalinde usta oyuncu Serhat Kılıç geri dönüyor. Söz'de canlandırdığı ‘Çolak’ karakteri performansıyla izleyenlerden tam not alan Serhat Kılıç, final bölümünde seyirci karşısına çıkıyor. 42. bölümde Söz'e veda eden Serhat Kılıç’ın hayat verdiği Çolak, büyük finalde Yavuz komutanla yeniden karşı karşıya gelecek.

c0a8f144-a12b-431d-a833-d4732b1c81b3

Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın yaptığı, senaryosunu Ethem Özışık’ın kaleme aldığı Söz, heyecan ve aksiyon dolu final bölümüyle 27 Mayıs Pazartesi akşamı Star’da.

SÖZ FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

TİM artık, sözün bittiği yerdedir. Söz dizisinin final bölümünde, büyük bir çatışma hazırlığında olan terör unsurları kahraman askerlerimizle burun burunadır. Bu çatışmanın en az kayıpla atlatılabilmesi için time iki önemli görev verilir.

Yavuz ve Tim, çatışmayı organize eden terör unsurlarının liderlerini ve çatışmayı yürüttükleri karargahı yok etmek için harekete geçerken timin diğer yarısı, terör unsurlarının mühimmat depolarını vurmak için sıcak temasa başlar.

Çatışmaların büyük bir zaferle sona ermesi her şeyin bittiğini anlamına gelmeyecektir. Esas düşman yani ‘Bir Dost’ yaşadığı sürece ülkemiz böyle tehlikelerle burun buruna olacaktır. Yavuz ve tim son bir görev için harekete geçer. Hayatları pahasına da olsa Dost’u yok edeceklerdir. Fakat onları bekleyen çok daha büyük bir sorun vardır. ‘’O’’ geri dönmüştür. TİM artık, sözün bittiği yerdedir.

SÖZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yavuz ve Tim, Erdem Komutan’ı kurtarmak için hayatlarını hiçe sayarlar. Erdem’in üzerindeki patlayıcıyı etkisiz hale getirmek için Dragan’a ihtiyacı olan Tim, Dragan’ı vermemek için canla başla mücadele eder. Fakat yaralı halde iki ateş arasında kalan Dragan kendinde değildir. Yavuz ve Tim, Erdem komutanlarının hayatını kurtarmak için başka bir yol bulmak zorundadır.

Yavuz’un giderek ilerleyen rahatsızlığını Tim öğrenir. Komutanlarını yaşatmak için Dragan’ın yerini bildiği panzehire ihtiyaçları vardır. Her şey çok geç olmadan panzehire ulaşmak için bir plan yaparlar. Ama bu planın işlemesi için önce Dragan’a ulaşmak zorundadırlar.

Önemli adamlarını tek tek kaybeden Dost artık en büyük hamlesini yapma vakti geldiğine karar verir. Sınırımızda kurulacak bir terör devleti için gerekirse büyük bir çatışmayı göze almıştır. Ama Tim ve askerlerimiz bu hamle için hazırdır.

Korkunç! Her şey bir anda olduKorkunç! Her şey bir anda oldu
Finale damga vuracak sahne! Çukur'a kimler veda edecek?Finale damga vuracak sahne! Çukur'a kimler veda edecek?
Acun'dan flaş açıklama! 'Survivor'a devam edemeyecek!'Acun'dan flaş açıklama! 'Survivor'a devam edemeyecek!'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
söz söz dizisi söz final fragmanı söz çolak Serhat Kılıç

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Çukur'da o isim öldü mü?

Çukur'da o isim öldü mü?

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İstanbullu Gelin'de sürpriz isim!

İstanbullu Gelin'de sürpriz isim!

İstanbullu Gelin'de büyük sürpriz! Geri dönüyor

İstanbullu Gelin'de büyük sürpriz! Geri dönüyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zalim İstanbul'da Cemre'den Nedim için şok karar! Zalim İstanbul sezon finali 9. bölüm fragmanı izle!

Zalim İstanbul'da Cemre'den Nedim için şok karar! Zalim İstanbul sezon finali 9. bölüm fragmanı izle!

Leke dizisinde Yasemin, Arda'yı öldürdü mü? Leke 7. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Leke dizisinde Yasemin, Arda'yı öldürdü mü? Leke 7. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Çukur sezon finalinde kimler ölüyor? Çukur sezon finali 2. fragmanı izle!

Finale damga vuracak sahne! Çukur'a kimler veda edecek?

Acun Ilıcalı açıkladı: Hikmet, Survivor'a devam edemeyecek!

Acun'dan flaş açıklama! 'Survivor'a devam edemeyecek!'

Arka Sokaklar'da Tekin'e Arap gelin! Arka Sokaklar 519. son bölüm izle!

Arka Sokaklar'da Tekin'e Arap gelin!

İstanbullu Gelin'de Esma'dan Süreyya'yı yıkan istek! 'Öldür beni' İstanbullu Gelin 86. son bölüm izle!

İstanbullu Gelin'de şok sahne! 'Öldür beni'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.