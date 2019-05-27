Söz finalinde Çolak geri dönüyor! Yavuz ve time ne olacak? Söz dizisi 84. ve final bölümü 2. fragmanı izle!

Türkiye’nin en büyük prodüksiyonlu asker dizisi olarak 3 sezondur Türk televizyon tarihinde ilklere imza atan Söz'ün sürprizlerle dolu büyük finalinde usta oyuncu Serhat Kılıç geri dönüyor. Söz'de canlandırdığı ‘Çolak’ karakteri performansıyla izleyenlerden tam not alan Serhat Kılıç, final bölümünde seyirci karşısına çıkıyor. 42. bölümde Söz'e veda eden Serhat Kılıç’ın hayat verdiği Çolak, büyük finalde Yavuz komutanla yeniden karşı karşıya gelecek.

Yapımcılığını Tims&B Productions'ın üstlendiği, başrollerini Tolga Sarıtaş, Deniz Baysal, Sarp Akkaya, Nihat Altınkaya, Meriç Aral, Eren Vurdem, Aytaç Şaşmaz, Doğukan Polat, Ece Çeşmioğlu, Melis Birkan, Genco Özak ve Atsız Karaduman'ın paylaştığı Söz, 27 Mayıs Pazartesi akşamı final yapacak. Dizinin final bölüm fragmanında ise Serhat Kılıç'ın oynadığı Çolak karakterinin geri döndüğü görülüyor.

Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın yaptığı, senaryosunu Ethem Özışık’ın kaleme aldığı Söz, heyecan ve aksiyon dolu final bölümüyle 27 Mayıs Pazartesi akşamı Star’da.

SÖZ FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

TİM artık, sözün bittiği yerdedir. Söz dizisinin final bölümünde, büyük bir çatışma hazırlığında olan terör unsurları kahraman askerlerimizle burun burunadır. Bu çatışmanın en az kayıpla atlatılabilmesi için time iki önemli görev verilir.

Yavuz ve Tim, çatışmayı organize eden terör unsurlarının liderlerini ve çatışmayı yürüttükleri karargahı yok etmek için harekete geçerken timin diğer yarısı, terör unsurlarının mühimmat depolarını vurmak için sıcak temasa başlar.

Çatışmaların büyük bir zaferle sona ermesi her şeyin bittiğini anlamına gelmeyecektir. Esas düşman yani ‘Bir Dost’ yaşadığı sürece ülkemiz böyle tehlikelerle burun buruna olacaktır. Yavuz ve tim son bir görev için harekete geçer. Hayatları pahasına da olsa Dost’u yok edeceklerdir. Fakat onları bekleyen çok daha büyük bir sorun vardır. ‘’O’’ geri dönmüştür. TİM artık, sözün bittiği yerdedir.