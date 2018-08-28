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Söz yeni bölüm fragmanı: Yavuz yeni kimliği ile görev başında! (Söz 51. yeni bölüm yayın tarihi ne zaman?)

DİZİ HABERLERİ  | 28.08.2018 08:00 | Son Güncelleme

Söz yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Yavuz Karasu, Mehmet Özgür, Aybüke Pusat'ın yer aldığı Söz, geçen sezonuyla izlenme rekoru kırmıştı. Söz sezon finalinde yaşanan şok olaylardan sonra Yavuz, kardeş bildiği Tim'den ayrılmak zorunda kalmıştı. Tim ise Yavuz'u öldüğünü sanıyorlardı. Söz yeni sezon fragmanında Yavuz, yeni ve gizli kimliği ile tek başına operasyonlara giriyor. Peki Söz yeni sezon ne zaman başlayacak? Söz 51. yeni bölüm yayın tarihi ne zaman? İşte detaylar...

Söz yeni bölüm fragmanı: Yavuz yeni kimliği ile görev başında! (Söz 51. yeni bölüm yayın tarihi ne zaman?)

Söz yeni bölüm fragmanı Star TV'de yayınlandı. Geçen sezonun reyting rekortmeni dizisi Söz yeni sezon fragmanı ile hayranlarını heyecanlandırdı. Başrollerinde Yavuz Karasu, Mehmet Özgür, Aybüke Pusat'ın yer aldığı Söz dizisinde Bahar'ı canlandıran Aybüke Pusat, onun ölümü ile diziden ayrılmıştı. Söz yeni sezon fragmanında görülen Deniz Baysal'ın ise hangi karakteri canlandıracağı ileriki zamanlarda belli olacak. Söz sezon finalinde Bahar'ın ölümü sonrasında Yavuz, Derman'ın peşine düşmüş ve intikamını onu öldürerek almıştı. Fakat Yavuz, kardeşlerim dediği Tim'den ayrılmak zorunda kaldı. Tim ise Yavuz'un öldüğünü sanıyorlardı. Söz yeni sezon fragmanında Yavuz, yeni kimliği ve yeni gizli görevine hazırlanırken ve tek başına operasyonlara girerken görülüyor. Peki Söz yeni sezon ne zaman başlıyor? Söz 51. yeni bölüm yayın tarihi ne zaman?

SÖZ YENİ SEZON FRAGMANI

SÖZ YENİ SEZON - SÖZ 51. YENİ BÖLÜM YAYIN TARİHİ NE ZAMAN?

Söz yeni sezon fragmanı ile birlikte hayranları gün saymaya başladı. Yeni sezonda kadroya Deniz Baysal'ın katılımı ile Söz dizisi Eylül ayında Star TV'de başlayacak. Yeni bölüm yayın tarihi net olarak duyurulmadı.

SÖZ SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Yavuz, yaralanan Bahar’ı hastaneye yetiştirmek için var gücüyle uğraşırken tim Derman’ın peşine düşmüştür. Derman yurtdışına kaçmak için hazırlık yaparken ölümle pençeleşen Bahar’ın acısıyla Yavuz artık bambaşka bir yola gireceğini anlamıştır. Merve’nin ardından Bahar’ı da kaybetme ihtimali bile Yavuz’u kahreder. Yavuz onu bu halde gördüğünde yapmak istediği tek bir şey vardır. Derman’ı bulmak.

Derman tam kurtuldum zannederken, artık üniformasıyla birlikte hayatını da vermeye hazır olan Yavuz hiç beklemediği bir anda onun karşısına çıkar. Tam o sırada Yavuz’un aldığı haber namlunun ucundaki Derman’la birlikte herkesi şok edecektir.

DENİZ BAYSAL KİMDİR?

1991 yılında İzmir'de dünyaya gelen Deniz Baysal, ilkokul ve lise eğitimini memleketi İzmir'de tamamladı. Teğmen Ali Rıza Akıncı Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra üniversite eğitimine Celal Bayar Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü'nde devam eden Deniz Baysal, 10 yıl boyunca Karşıyaka Belediye Tiyatrosu'nda görev aldı.

Uzun süre çeşitli tiyatro oyunlarında rol alan Deniz Baysal, 2011 yılında "Derin Sular" ile birlikte dizi sektörüne adım atmış oldu. “Aşk Ekmek Hayaller” adlı dizide canlandırdığı "Karaca Yılmaz" rolü ile tanınmaya başlayan güzel oyuncu Bitmeyen Şarkı, Babalar ve Evlatlar gibi bazı dizilerde roller aldı.

2014 yıllında başlayan "Kaçak Gelinler" adlı dizide canlandırdığı "Kainat Gencer" karakteri ile geniş bir hayran kitlesi edinen oyuncu "Beyaz Yalan" adlı dizide, birbirine sadece yüz olarak benzeyen karakterleri ve yaşamları tamamen farklı "Alara Korel" ve "Melek Yılmaz" adlı iki genç kızı canlandırdı. Deniz Baysal son olarak Star TV ekranlarından yayınlanan Fazilet Hanım ve Kızları adlı dizide Nazan Kesal, Çağlar Ertuğrul, Mahir Günşiray, Afra Saraçoğlu ve Alp Navruz gibi isimlerle birlikte başrolde yer almaktadır.

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