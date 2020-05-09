Sözleri tartışma yaratmıştı! Sevda Noyan Cüneyt Özdemir'e konuştu

Ülke TV'de Haber 7 yazarı Esra Elönü'nün sunduğu televizyon programında "15 Temmuz darbe girişimine eleştirirken kullandığı "15 Temmuz kursağımızda kaldı, istediklerimizi yapamadık. Boş bulunduk. Ayaklarını denk alsınlar. Bizim sitede hâlâ 3-5 kişi var, benim listem hazır" ifadeleriyle tepki çeken yazar Sevda Noyan, "Ben orada FETÖ'den bahsediyorum, darbeye karşı olan savunma hakkımızdan bahsediyorum" dedi. "OPERASYON OLDUĞU BELLİ OLAN BİR ŞEY" Cüneyt Özdemir'in YouTube canlı yayınına katılan Sevda Noyan, konuya ilişkin "O programı yaptıktan sonra bir tepki almadık. Dün akşam saatlerinde bomba gibi gündeme düştü. Bir operasyon olduğu belli olan bir şey" ifadelerini kullandı. Noyan, söylediklerinin yanlış anlaşıldığını iddia ederken, şu ifadeleri kullandı: "İlk başta çok şey yapmadım, zaman zaman Twitter'da hepimiz şirazeyi kaçırabiliyoruz, ben de haddi aşan şeyler yazmış olabiliyoruz. Baktım ki iş çığırından çıkmaya başlayınca tekrardan izledim kendimi, sonradan baktım ki benim orada söylediklerim elbetteki o bölümü aldığınızda farklı anlaşılabilecek şeyler. Ben bütün bir konuşmada bir şeyden bahsediyorum. Ben 12 Eylül'ü yaşayıp üniversite okuyamadım. Sonra 28 Şubat'ı yaşadım. 15 Temmuz darbesi de hepimizde çok ciddi travma yarattı. Son günlerde yapılan darbe söylemlerine karşı yapılan bir şeydi. Bizi öyle yakalayamazlar, biz de bu sefer şey yaparız."

"ONLAR YAPIYORSA BİZİM DE ELİMİZ ARMUT TOPLAMIYOR MODUNDA BİR KONUŞMAYDI BU" Noyan, "Darbeye karşı olan savunma hakkımızdan bahsediyorum" dedi. Özdemir'in Noyan ailesinden gelen 'bizimle ilgisi yoktur' mesajını hatırlatması üzerine "Kastım da Noyan ailesi değil zaten" diyen Noyan, devamında şunları söyledi: "Biz 50 kişiyi götürürüz derken biz onları asarız, keseriz anlamında değildi ifade. 15 Temmuz başarılı olsaydı biz listeleri gördük. Orada maneviyatta bahsettiğim biz bu anlamda kendimizi güçlü hissediyoruz. Ama silah konusunda, kendimizi savunmaktan, götürmekten bahsediyorum. Siz kalkıp seçilmiş bu ülkenin başkanına silahla sizi götürürüz diye söyleyeceksiniz, biz susacağız, bugüne kadar hep böyle yapılmış. Onlar yapıyorsa bizim de elimiz armut toplamıyor modunda bir konuşmaydı bu." "KOMŞULARINIZI MI LİSTELİYORSUNUZ?" SORUSUNA YANIT Cüneyt Özdemir'in, "Ayaklarını denk alsınlar, bizim sitede hala 3-5 var. Benim listem hazır diyorsunuz. Komşularınızı mı listeliyorsunuz?" sorusuna Noyan şu yanıtı verdi:

"Bizim oturduğumuz site 70 evlik bir site, bütün komşuların bildiği ve kaçmış olan kişiler var. Bu kişiler zaman zaman özellikle seçimlerden önce geliyorlar. Ben şahsen tanımıyorum ama hangi evler oluğunu biliyoruz. Şu an bu insanlar burada değiller ama evleri hala duruyor. Zaten aranan kişiler ama zaman zaman arabalarıyla geliyorlar" Cüneyt Özdemir'in "Eğer böyle bir şey varsa gider suç duyurusunda bulunursunuz. Suç duyurusunda bulundunuz mu?" sorusuna Noyan, "Evet, bulunduk. Bir şey çıkmadı" cevabını verdi. Bunun üzerine Özdemir, "Biz yine de onları gözümüze kestirdik mi, diyorsunuz" Noyan ise, "Asıl onlar biz gidiyoruz ama geleceğiz diye tehdit ediyor. Biz yeni değil, 20 yıldır tehdit alıyoruz." Noyan, "Pişman değilsiniz gördüğüm kadarıyla bu sözlerinizden" sorusuna, "Tabii ki üzgünüm, çok üzgünüm. Kimi üzdüysem özür dilerim. Haddimi aştıysam pişmanlık duyuyorum. Ama şunu da söylemem gerekiyor bu ülkede kim darbe yapıyorsa ben darbecilerin karşısındayım. Elime ne geçerse onunla savunurum. Bir savunma hakkından bahsediyorum." dedi.