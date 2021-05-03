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Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama ekranı!

03.05.2021 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 20 bin sözleşmeli öğretmenin atamasının yapılacağı söylenmişti. Bu açıklamanın ardından atanmak isteyen öğretmen adayları 15 ile 26 Mart tarihleri arasında bütün adaylar sınav merkezi seçimlerini yaptılar. Bugün yani 3 Mayıs 2021 tarihinde ise öğretmen adaylarının seçtikleri mülakat yerleri arasından sınava girecekleri merkezler açıklanacak. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama ekranı!

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözleşmeli öğretmenlik atamaları için yapılacak sınavın mülakat yerleri hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklamanın bugün içerisinde iletilmesi bekleniyor.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT YERİ SORGULAMA

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri bugün belli olacak. Adaylara uygulanacak olan sözlü sınavların tarihleri ise 17 Mayıs - 6 Haziran 2021 arası olarak belilrlendi.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yapılan sınavlar sonrasında değerlendirme sürecinin bitmesi ile birlikte 8 Temmuz 2021 tarihinde ise sözleşmeli öğretmenlik sonuçları ilan edilecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TAKVİMİ

  • Sözlü Sınavlar : 17 Mayıs - 6 Haziran 2021

  • Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı : 7 Temmuz 2021

  • Sözlü Sınav Sonuçlarına İtirazların Alınması : 12 - 16 Temmuz 2021

  • Sözlü Sınav İtirazlarının Sonuçlandırılması : 2 Ağustos 2021

  • Atama Tercihlerinin Alınması : 01 - 06 Eylül 2021

  • Atama Sonuçlarının Duyurulması : 8 Eylül 2021
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