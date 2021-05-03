Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama ekranı!

Sözleşmeli öğretmenlik atamaları için yapılacak sınavın mülakat yerleri hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklamanın bugün içerisinde iletilmesi bekleniyor.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT YERİ SORGULAMA
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri bugün belli olacak. Adaylara uygulanacak olan sözlü sınavların tarihleri ise 17 Mayıs - 6 Haziran 2021 arası olarak belilrlendi.
Yapılan sınavlar sonrasında değerlendirme sürecinin bitmesi ile birlikte 8 Temmuz 2021 tarihinde ise sözleşmeli öğretmenlik sonuçları ilan edilecek.
Sözlü Sınavlar : 17 Mayıs - 6 Haziran 2021
Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı : 7 Temmuz 2021
Sözlü Sınav Sonuçlarına İtirazların Alınması : 12 - 16 Temmuz 2021
Sözlü Sınav İtirazlarının Sonuçlandırılması : 2 Ağustos 2021
Atama Tercihlerinin Alınması : 01 - 06 Eylül 2021