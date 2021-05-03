Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama ekranı!

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözleşmeli öğretmenlik atamaları için yapılacak sınavın mülakat yerleri hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklamanın bugün içerisinde iletilmesi bekleniyor.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT YERİ SORGULAMA

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri bugün belli olacak. Adaylara uygulanacak olan sözlü sınavların tarihleri ise 17 Mayıs - 6 Haziran 2021 arası olarak belilrlendi.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yapılan sınavlar sonrasında değerlendirme sürecinin bitmesi ile birlikte 8 Temmuz 2021 tarihinde ise sözleşmeli öğretmenlik sonuçları ilan edilecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TAKVİMİ