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  4. Sözün bittiği yer! 6.4'lük depremden sonra Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel son durumu böyle anlattı: "Bittik, psikolojimiz kötü, anlayın artık"

Sözün bittiği yer! 6.4'lük depremden sonra Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel son durumu böyle anlattı: "Bittik, psikolojimiz kötü, anlayın artık"

21.02.2023 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün akşam tüm Türkiye'yi bir kez daha paniğe sürükleyen, Hatay'ın Defne ilçesin merkezli 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından canlı yayına bağlanan Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel, kentte yaşananlarla ilgili çok çarpıcı sözler sarf etti. "Psikolojimiz iyi değil. Şu an her yer karanlık. Tespit edecek merciler bile depremzede" diyen Güzel ayrıca "Çok kötü durumdayız. Şu anki deprem Kahramanmaraş depreminin 3 katı. Bittik yani, ne diyeyim? Diyecek lafım da yok" ifadelerini kullandı.

Sözün bittiği yer! 6.4'lük depremden sonra Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel son durumu böyle anlattı: "Bittik, psikolojimiz kötü, anlayın artık"

Türkiye 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin şokunu atlatamamış, yaralarını hala sarmaya devam ediyorken dün akşam peş peşe meydana gelen depremler bir kez daha şok yarattı. Önceki depremde hasar alıp ayakta kalan binaların da yıkıldığı ve can kayıplarına da yol açan depremin merkez üssü Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel'in anlattıkları ise yaşanan tedirginliğin boyutunu ortaya koydu.

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"BİTTİK YANİ, DİYECEK LAFIM YOK"

Belediye Başkanı Güzel, 6.4 ve 5.8'lik depremlerin ardından ilk saatlerde Habertürk canlı yayınına bağlanarak kentteki son durumu değerlendirdi. Güzel canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

"Çok kötü durumdayız. Şu anki deprem Kahramanmaraş depreminin 3 katı. Çok ciddi anlamda deprem yaşıyoruz. Bittik yani, ne diyeyim? Diyecek lafım da yok."

"6.4 BURASI İÇİN ÇOK BÜYÜK VE YIKICI"

"İlk depremi de yaşadım, ikisini de biliyorum. Maraş'ta merkez üssü olup da Hatay'da bu kadar ölümüz varken 6.4 burası için çok büyük ve yıkıcı."

"ZOR DURUMDAYIZ, ANLAYIN ARTIK"

"Psikolojimiz iyi değil. Şu an her yer karanlık. Tespit edecek merciler bile depremzede. 450 personelim var, 20 personelle çalışıyorum çünkü 430'u depremzede. Sayın valimiz de depremzede, belediye başkanlarımız da depremzede, belediye çalışanları da depremzede. 5 personelim vefat etti. Zor durumdayız, anlayın artık."

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defne belediyesi

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