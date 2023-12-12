SP'li milletvekili Hasan Bitmez'in bayıldığı anlar Meclis tutanaklarına yansıdı! Dikkat çeken sözler: Allah'ın gazabı böyle olur işte!

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, Türkiye Büyük Meclisi’nde gerçekleştirdiği konuşma sonunda bir anda fenalaşarak bayıldı. Bitmez’e Genel Kurul’da yaklaşık on dakika kalp masajı yapıldı. Daha sonra sedye ile Bitmez ambulansa götürüldü. Bitmez, ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi’ne götürüldü ve burada tedavi altına alındı.

Bitmez’in bayılmadan önceki son sözleri Sezai Karakoç’un ‘Onlar Sanıyor Ki’ şiirine ait “Tarihin azabından kurtulsalar, Allah’ın gazabından kurtulamayacaklar” dizeleri oldu.

"ALLAH'IN GAZABI BÖYLE OLUR İŞTE"

Bitmez'in fenalaştığı sırada yaşananlar Meclis tutanaklarına yansıdı. AK Partili vekillerin bulunduğu sıralardan "Allah'ın gazabı böyle olur işte" olur sesleri geldi. Bu sözler tutanaklara da yansıdı.

Söz konusu Meclis tutanağı şöyle;