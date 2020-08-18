SpaceX iki rekor birden kırmaya çalışacak!

SpaceX Starlink uyduları için zaman zaman Starlink görevleri düzenliyor ve Dünya'ya internet hizmeti sağlayacak Starlink uydularını yörüngeye taşıyor. Bu anlamda SpaceX'in en büyük yardımcısı ise uzaya çıkıp Dünya'ya inmesiyle tanınan Falcon 9 roketi. Fakat B-1049 seri numaralı Falcon 9 roketinin şirketteki yeri ise bu akşamki görev ile birlikte bir başka olacak.

SPACEX İKİ REKORA İMZA ATMAK İSTİYOR

SpaceX Starlink görevi ile iki rekor birden kırmayı amaçlıyor. Şirketin hedeflediği ilk rekor ise 6 kez kullanılan ilk rokete sahip olmak. B-1049 seri numaralı Falcon 9 roketi, daha önce 5 kez göreve çıktı. Bu akşamki görev ile birlikte bu sayı 6'ya çıkacak ve Falcon 9 roketi 6 kez kullanılan ilk roket rekorunu kıracak. İkinci rekor ise ilk rekordan daha anlamlı.

FALCON 9 DÜNYA'YA EN FAZLA DÖNEN ROKET OLMAYA ÇOK YAKIN

Falcon 9 roketleri bildiğiniz üzere fırlatıldıktan sonra Dünya'ya geri dönüyor. Bu akşam ise roketin Dünya'ya geri dönüşü her zamankinden daha büyük heyecanla takip edilecek. Zira, roket fırlatılmasının ardından Dünya'ya başarılı bir şekilde dönebilirse Dünya'ya en fazla dönen roket rekorunun sahibi olacak.