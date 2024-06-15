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    4. Spor salonundaki taciz anları saniye saniye sosyal medyadan paylaştı! Kendisini taciz eden bir adamla böyle yüzleşti

    Spor salonundaki taciz anları saniye saniye sosyal medyadan paylaştı! Kendisini taciz eden bir adamla böyle yüzleşti

    15.06.2024 13:54
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    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    15.06.2024 13:54
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    TikTok'ta 50 milyonu aşkın izlenmeye ulaşan bir görüntüde Chelsie Gleason isimli bir kadın kendisini taciz eden adamı saniye saniye ifşa etti. Ağırlık antrenmanı yaptığı sırada kendisini cep telefonuyla kaydeden Gleason, bir admaın onunla konuşmak için yanına gelerek yakınlaşması üzerine "Yanıma yaklaşma" diyerek tepki gösterdi. Genç kadının aynı adamın aylardır kendisini taciz ettiğini söyledi.

    TikTok'ta 'chesslee' kullanıcı adıyla paylaşım yapan genç bir kadın spor salonunda antrenman yaptığı anları cep telefonuyla kaydettiği sırada tacizcisini saniye saniye çekti. Adamın aylardır kendisini spor salonunda rahatsız ettiğini söyleyen Gleason, "Bu adamla hiç tanışmadım ve aylardır beni taciz ediyor" notunu ekledi.

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    Adamın bir anda kendisine doğru yaklaşması üzerine genç kadın, "Bana yaklaşma" diyerek adamı itti. Adam hemen arkasını döndü ve hızla uzaklaştı. O anlar sosyal medyada kısa sürede 50 milyonu aşkın izlenmeye ulaştı.

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