Spor salonundaki taciz anları saniye saniye sosyal medyadan paylaştı! Kendisini taciz eden bir adamla böyle yüzleşti

TikTok'ta 'chesslee' kullanıcı adıyla paylaşım yapan genç bir kadın spor salonunda antrenman yaptığı anları cep telefonuyla kaydettiği sırada tacizcisini saniye saniye çekti. Adamın aylardır kendisini spor salonunda rahatsız ettiğini söyleyen Gleason, "Bu adamla hiç tanışmadım ve aylardır beni taciz ediyor" notunu ekledi.

Adamın bir anda kendisine doğru yaklaşması üzerine genç kadın, "Bana yaklaşma" diyerek adamı itti. Adam hemen arkasını döndü ve hızla uzaklaştı. O anlar sosyal medyada kısa sürede 50 milyonu aşkın izlenmeye ulaştı.