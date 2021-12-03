Spotify 2021 verilerini açıkladı! Liste başı şaşırttı

2021 yılında Spotify Top listelerine giren Universal Music Group sanatçıları şöyle:

Taylor Swift, BTS, Drake ve Justin Bieber dünya genelinde en çok dinlenen sanatçılardan olurken, Olivia Rodrigo ‘nun “drivers license” ve “good 4 u” isimli şarkıları dünya genelinde en çok dinlenen şarkılar arasında yer aldı.

Olivia Rodrigo’nun “SOUR”, Justin Bieber’ın ise “Justice” isimli yapımları dünya genelinde en çok dinlenen albümler listesine girdi.

'RALLİ' ŞARKISI DAMGA VURDU!

Türkiye’de, Lvbel C5'in yıla damga vuran şarkısı "ralli", en çok dinlenen ilk 10 şarkı listesinde yer aldı.

Billie Eilish ve Lil Zey, Türkiye’nin en çok dinlenen kadın sanatçılarından oldu.

Duman’ın “Belki Alışman Lazım” isimli albümü ise, Türkiye’de en çok dinlenen albümler listesinde yer aldı.

