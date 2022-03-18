Squid Game’in yıldızı Hoyeon’un yeni projesi belli oldu! Oscar ödüllü oyuncularla Disclaimer dizisinde rol alacak

27 yaşındaki Hoyeon, distopik Netflix dizisi Squid Game'de Kuzey Koreli sığınmacı Kang Sae-byeok'u canlandırdı ve geçen ay bir drama dizisinde kadın oyuncu dalında SAG Ödülü'nü kazandı. Squid Game dizisi sayesinde büyük bir çıkış yakalamayı başaran Hoyeon’un yeni projesi belli oldu. Güzel yıldız Disclaimer dizisinde Cate Blanchett, Kevin Kline, Sacha Baron Cohen ve Kodi Smit-McPhee gibi isimlerle birlikte rol alacak.

DİSCLAİMER DİZİSİNİN KONUSU

Renee Knight'ın romanından uyarlanan Disclaimer'da Blanchett, "çalışmaları uzun zamandır saygı duyulan kurumların gizli ihlallerini ortaya çıkarmak üzerine inşa edilmiş başarılı ve saygın bir televizyon belgeseli gazetecisi" olan Catherine Ravenscroft'u canlandırıyor. Kline'ın karakteri tarafından yazılmış ilgi çekici bir roman başucundaki masasında göründüğünde, uzun zamandır geçmişte gömülü olduğunu umduğu bir hikayenin kilit karakteri olduğunu fark eder ve dehşete düşer. Bu, en karanlık sırrını ortaya çıkaran bir hikaye ve sadece kendisine ait olduğunu düşündüğü bir sırdır.



