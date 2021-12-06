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Squid Game yaratıcısı, YouTube’da çekilen ‘gerçek hayat’ versiyonlarına yanıt verdi

06.12.2021 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Squid Game tüm zamanların en popüler Netflix yapımlarından biri olarak kabul ediliyor. Dünya çapında büyük bir üne kavuşan Güney Kore yapımının değişik versiyonları ‘gerçek hayat’ uyarlamaları olarak fenomen isimler tarafından YouTube videolarına dönüştürüldü. Squid Game yaratıcısı Hwang Dong hyuk, videolara yorum yapmayı ihmal etmedi.

Squid Game yaratıcısı, YouTube’da çekilen ‘gerçek hayat’ versiyonlarına yanıt verdi

Distopik Güney Kore dizisi Squid Game, 456 oyuncunun büyük ödülü kazanmak için verdiği ölüm kalım mücadelesini anlatıyor. Sadece bir oyuncunun yarışmadan galip ayrıldığı Squid Game, YouTuber’lara da ilham oldu.

YouTuber MrBeast , istiflenmiş ranzalardan kırmızı ışıklı, yeşil ışıklı arenaya kadar tüm seti yeniden inşa etmek için milyonlarca dolar harcadıktan sonra en çok dikkati çeken isim olmayı başardı. Takipçileri arasında 456 oyuncu seçen MrBeast, kazanan oyuncuya 456 bin dolar (yaklaşık 5 milyon 500 bin TL) ödül verildiğini açıkladı.

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“TANITMAMA YARDIMCI OLDULAR”

‘Zymonzz’ tarafından yüklenen bir TikTok videosunda Squid Game'in yaratıcısı Hwang Dong hyuk dizisinin gerçek hayat versiyonları olarak isimlendirilen YouTube videoları hakkında konuştu. YouTube’da yayınlanan videoların bir kısmını izlediğini dile getiren Hyuk, “Bir kısmını izledim. Daha fazla insanın izlemesi için gösteriyi tanıtmama da yardımcı oldu” ifadelerini kullandı.

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