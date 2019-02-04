Star TV ünlü oyuncunun fişini çekti! Yayından kaldırılıyor

Geçtiğimiz yıl Ekim ayında yayın hayatına başlayan ve gündüz kuşağında ekranlara gelen programın, rakiplerine reyting yarışında yenilmesi sonucu final yapacağı ortaya çıktı. Reytinglerde beklentiyi karşılayamayan programın bu hafta son kez seyirciyle buluşacağı öğrenildi.

Sunuculuğunu Nergis Kumbasar'ın yaptığı 'Nergis Zamanı' adlı kadın programı Cuma günü final yapacak. Kadınlara yönelik neredeyse tüm konuları ele alan programın yerine farklı bir program yayınlayacak olan Star TV, başka bir sunucuyla anlaştı bile. Cuma günü ekran macerası son bulacak olan 'Nergis Zamanı'nın yerine ünlü sunucu Nursel Ergin, Global Medya imzalı programa başlayacak.

Son olarak bu fotoğrafını sevenleriyle paylaşan Nursel Ergin, sosyal medya sayfasına "Bunu yapacak olmamın nedeni yakında karşınızda olacağım. Güzel sağlıklı dinlenmiş olmak istiyorum" mesajını yazmıştı.



