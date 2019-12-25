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  3. Star Wars hayranı öfkeli adam, film sırasında telefonuyla oynayan bir izleyiciyi yumrukladı

Star Wars hayranı öfkeli adam, film sırasında telefonuyla oynayan bir izleyiciyi yumrukladı

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Bir Star Wars hayranı film izlerken telefonuyla ilgilenen bir başkasını yumrukladı. Kanada’da yaşanan olayda öfkeli adam “bir yıldır bu filmi bekliyorum” diyerek kendini savunmaya çalıştı.

Star Wars hayranı öfkeli adam, film sırasında telefonuyla oynayan bir izleyiciyi yumrukladı

‘Star Wars: The Rise of Skywalker’ (Yıldız Savaşları: Skywalker’ın Yükselişi) filmi gişede beklentilerin altında kalsa da serinin hayranları ilgileriyle filmi gündemde tutmayı başarıyor.

Kanada’nın Vancouver şehrinde meydana gelen olayda, Scotiabank sinemasında filmi izleyen Joe Bond, telefonunu kontrol ettiği için bir izleyici tarafından yumruklandı. Filmin henüz açılış sahnesinde telefonu çalan Bond, bebek bakıcısının aradığını düşünerek kontrol etmek maksadıyla telefonunu cebinden çıkardı.

SALONDAKİ İZLEYİCİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Bunu gören bir izleyicinin anında ‘kendisini kaybettiğini’ belirten Bond, “Bağırıp çağırmaya başladı. Sakinleşmesini söyledim ama sakinleşmedi ve sonra da yüzüme yumruk attı. Pek çok insan bu vaziyeti videoya çekti çünkü bir hayli komikti” şeklinde konuştu.
Diğer izleyiciler tarafından yuhalanan ve salondan çıkartılan adamın bu sırada, “Ben gerçek bir Star Wars hayranıyım. Telefonunu kapat, Lanet olası aklınızı kullanın. Bir pislik telefonunu açsın diyerek mi kahrolası bir sene boyunca bekledim?” diyerek tepki gösterdiği duyuldu.

GÜÇ SİZİNLE OLSUN

Scotiabank sineması ise Yıldız Savaşları’nın ünlü ‘May the force be with you’ (Güç sizinle olsun) sloganına atıf yaparak vaziyeti tiye aldı; “Çok şükür ki güç, Cineplex takımında güçlüdür, onlar ki geride kalan konuklar için filmi geri sardı.”


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Star Wars Star Wars 9: The Rise of Skywalker Star Wars: Skywalker’ın Yükselişi

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Adam haklı ben de sinir oluyorum sinemada telefonla oynayan insanlara. Işığı yüzümüze gözümüze vuruyor filmden bir şey anlamıyoruz.
YAHU SİNEMADAN NE ANLIYOR BU DANGALAKLAR BOŞA ZAMAN KAYBI GİDİN DIŞARI ÇIKIN DOĞAYA GİDİN ÇOCUKLARINIZLA KONUŞUN VE BOL BOL ÇOCUKLARINIZLA SOHBET EDİP EĞLENİN NİYE GİDİP SAATLERCE BİR YERE TIKILIP BOŞA ZAMAN HARCIYORSUNUZ Kİ YAZIK YAHU ZAMANA YAZIK ......
dogru soylemis adam bizdede ayni dangozlardan cok madem telefonunla oynican neden sinemaya geliyon hadi cekiyon bre gerizekali telefonun flasini kapat yok saygi yok eskiden kimseler sinema salonlarinda hapsiramazdi hapsirsalar ozur dilerlerdi simdi hickimse hickimsenin umrunda degil
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