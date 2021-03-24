Steam indirim tarihleri belli oldu | Steam bahar temizliği indirimleri ne zaman?

Steam 2021 indirimleri için bütün oyuncular geri sayıyor. Steam, genel olarak indirim tarihlerini net bir şekilde açıklamasa da her sene aynı tarihlerde indirim yaptığı için indirim günlerini bilmek çok zor olmuyor.

STEAM İNDİRİM TARİHLERİ BELLİ OLDU

Mevsimsel satışlar en geniş fiyat indirimlerini sunmaktadır. Genelde de mevsimsel olarak, her dönemin kendine ait bir indirim zamanı bulunmaktadır. Bu bağlamda da gerçekleşecek olan Steam 2021 indirimleri etkinliği büyük olasılıkla Haziran 2021'de gerçekleşecek olan Steam Yaz İndirimi olacak.

Steam geçmişte İlkbahar dönemi indirimleri de yapıyordu. Ancak son iki yıldır bu indirimi yapmadı. O yüzden bu yıl da gerçekleşeceğini düşünmüyoruz. Bu sebeple Steam 2021 Yaz İndirimleri için daha erken bir tarihte de gerçekleşebilir.

STEAM FESTİVALİ NE ZAMAN?

Bir sonraki Steam Festivali 16 Haziran - 22 Haziran 2021 tarihleri arasında olacak. Steam Festivalleri tam olarak satış değildir, ancak oyunları ucuza oynamanın başka bir yoludur. 2020'den beri Steam, oynamanız için yüzlerce oyunun ücretsiz demoları sunduğu düzenli festival haftaları düzenliyor. Satışlar gibi sıralanması zor bir liste olabilir, ancak gözünüzün önünde tuttuğunuz bir şeyi denemenin harika bir yolu.