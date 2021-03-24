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Steam indirim tarihleri belli oldu | Steam bahar temizliği indirimleri ne zaman?

24.03.2021 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyun fiyatları, özellikle son dönemlerde oldukça yüksek fiyat etiketleri ile satışa çıkmakta. Bu sebeple oyuncular da indirimleri takip ediyor ve sevdikleri, almak istedikleri oyunları en uygun fiyatlarla almak için indirimleri bekliyor. Özellikle bilgisayar oyunları piyasasında Steam, düzenlediği dönemsel kampanyalar ile öğrencilerin isteğini karşılayıp büyük indirimler sağlıyor.

Steam indirim tarihleri belli oldu | Steam bahar temizliği indirimleri ne zaman?

Steam 2021 indirimleri için bütün oyuncular geri sayıyor. Steam, genel olarak indirim tarihlerini net bir şekilde açıklamasa da her sene aynı tarihlerde indirim yaptığı için indirim günlerini bilmek çok zor olmuyor.

STEAM İNDİRİM TARİHLERİ BELLİ OLDU

Mevsimsel satışlar en geniş fiyat indirimlerini sunmaktadır. Genelde de mevsimsel olarak, her dönemin kendine ait bir indirim zamanı bulunmaktadır. Bu bağlamda da gerçekleşecek olan Steam 2021 indirimleri etkinliği büyük olasılıkla Haziran 2021'de gerçekleşecek olan Steam Yaz İndirimi olacak.

Steam geçmişte İlkbahar dönemi indirimleri de yapıyordu. Ancak son iki yıldır bu indirimi yapmadı. O yüzden bu yıl da gerçekleşeceğini düşünmüyoruz. Bu sebeple Steam 2021 Yaz İndirimleri için daha erken bir tarihte de gerçekleşebilir.

Steam indirim tarihleri belli oldu | Steam bahar temizliği indirimleri ne zaman?

STEAM FESTİVALİ NE ZAMAN?

Bir sonraki Steam Festivali 16 Haziran - 22 Haziran 2021 tarihleri arasında olacak. Steam Festivalleri tam olarak satış değildir, ancak oyunları ucuza oynamanın başka bir yoludur. 2020'den beri Steam, oynamanız için yüzlerce oyunun ücretsiz demoları sunduğu düzenli festival haftaları düzenliyor. Satışlar gibi sıralanması zor bir liste olabilir, ancak gözünüzün önünde tuttuğunuz bir şeyi denemenin harika bir yolu.

STEAM İNDİRİMLERİ NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

Steam indirimleri tahmin edilmesi çok zor zamanlar değildir. Son birkaç yılın Steam indirimli satış tarihlerine baktığımızda, 2021 için yaklaşık tarihleri tahmin edebiliriz.

  • Lunar Yeni Yıl İndirimi 2021: 11 Şubat - 15 Şubat 2021

  • Remote Play Together 2021: 25-29 Mart 2021

  • Bahar İndirimleri 2021: Geçtiğimiz yıllarda bu satış Mayıs ayı sonunda gerçekleşti, ancak 2019 veya 2020'de bir bahar indirimi olmadı.

  • Yaz İndirimi 2021: Muhtemelen 2021 Haziran sonu

  • Cadılar Bayramı İndirimi 2021: Muhtemelen 2021 Ekim sonu

  • Black Friday / Sonbahar İndirimi 2021: Muhtemelen 24 Kasım 2021

  • Kış İndirimi 2021: Aralık 2021

Steam indirim tarihleri belli oldu | Steam bahar temizliği indirimleri ne zaman?

EN İYİ İNDİRİMLER HANGİ DÖNEMDE?

En büyük indirimleri genelde Yaz ve Kış satışlarında görüyoruz. Yaz satışları ise adetsel hem satış hem de içerik açısından en iyisidir. Zira okulların da tatile girdiğini bilen Gabe amcamız, bu döneme oyunları yığar da yığar. Oyunların yeni sürümlerde önemli indirimler sağlamak için Sonbahar ve Kış indirimleri daha çok tercih ediliyor. Bu sebeple önümüzdeki Steam Yaz Satışları'nda yeni oyunlarda harika indirimler yakalayabilirsiniz.

Geçmişte, yapılan oyun indirimlerini incelediğimizde, özellikle yazın yapılanlarda çok dişe dokunur rakamlar gördük. Nerede ise %10'una satılan AAA oyunlar, etkinliğin bitişinden kısa bir süre sonra normal fiyatlarına döndüler. Bu sebeple, eğer indirimlerden fayfalanmak istiyorsanız, o tarihe kadar elinizden geldiğince paranızı elinizde tutun. Günlük olarak takip ettiğiniz indirimlerde, bir yıllık oyun ihtiyacınızı çok uzuca karşılamanız işten bile değil.

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