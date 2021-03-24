Steam indirim tarihleri belli oldu | Steam bahar temizliği indirimleri ne zaman?

Steam 2021 indirimleri için bütün oyuncular geri sayıyor. Steam, genel olarak indirim tarihlerini net bir şekilde açıklamasa da her sene aynı tarihlerde indirim yaptığı için indirim günlerini bilmek çok zor olmuyor.
Mevsimsel satışlar en geniş fiyat indirimlerini sunmaktadır. Genelde de mevsimsel olarak, her dönemin kendine ait bir indirim zamanı bulunmaktadır. Bu bağlamda da gerçekleşecek olan Steam 2021 indirimleri etkinliği büyük olasılıkla Haziran 2021'de gerçekleşecek olan Steam Yaz İndirimi olacak.
Steam geçmişte İlkbahar dönemi indirimleri de yapıyordu. Ancak son iki yıldır bu indirimi yapmadı. O yüzden bu yıl da gerçekleşeceğini düşünmüyoruz. Bu sebeple Steam 2021 Yaz İndirimleri için daha erken bir tarihte de gerçekleşebilir.
Bir sonraki Steam Festivali 16 Haziran - 22 Haziran 2021 tarihleri arasında olacak. Steam Festivalleri tam olarak satış değildir, ancak oyunları ucuza oynamanın başka bir yoludur. 2020'den beri Steam, oynamanız için yüzlerce oyunun ücretsiz demoları sunduğu düzenli festival haftaları düzenliyor. Satışlar gibi sıralanması zor bir liste olabilir, ancak gözünüzün önünde tuttuğunuz bir şeyi denemenin harika bir yolu.
Steam indirimleri tahmin edilmesi çok zor zamanlar değildir. Son birkaç yılın Steam indirimli satış tarihlerine baktığımızda, 2021 için yaklaşık tarihleri tahmin edebiliriz.
Lunar Yeni Yıl İndirimi 2021: 11 Şubat - 15 Şubat 2021
Remote Play Together 2021: 25-29 Mart 2021
Bahar İndirimleri 2021: Geçtiğimiz yıllarda bu satış Mayıs ayı sonunda gerçekleşti, ancak 2019 veya 2020'de bir bahar indirimi olmadı.
Yaz İndirimi 2021: Muhtemelen 2021 Haziran sonu
Cadılar Bayramı İndirimi 2021: Muhtemelen 2021 Ekim sonu
Black Friday / Sonbahar İndirimi 2021: Muhtemelen 24 Kasım 2021
En büyük indirimleri genelde Yaz ve Kış satışlarında görüyoruz. Yaz satışları ise adetsel hem satış hem de içerik açısından en iyisidir. Zira okulların da tatile girdiğini bilen Gabe amcamız, bu döneme oyunları yığar da yığar. Oyunların yeni sürümlerde önemli indirimler sağlamak için Sonbahar ve Kış indirimleri daha çok tercih ediliyor. Bu sebeple önümüzdeki Steam Yaz Satışları'nda yeni oyunlarda harika indirimler yakalayabilirsiniz.
Geçmişte, yapılan oyun indirimlerini incelediğimizde, özellikle yazın yapılanlarda çok dişe dokunur rakamlar gördük. Nerede ise %10'una satılan AAA oyunlar, etkinliğin bitişinden kısa bir süre sonra normal fiyatlarına döndüler. Bu sebeple, eğer indirimlerden fayfalanmak istiyorsanız, o tarihe kadar elinizden geldiğince paranızı elinizde tutun. Günlük olarak takip ettiğiniz indirimlerde, bir yıllık oyun ihtiyacınızı çok uzuca karşılamanız işten bile değil.
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