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Stellantis ile Samsung, elektrikli araç bataryası için el sıkıştı!

22.10.2021 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın dördüncü büyük araç üreticisi Stellantis, LG'nin ardından bugün de Samsung ile elektrikli araç bataryası üretimi için anlaşma imzaladı.

Stellantis ile Samsung, elektrikli araç bataryası için el sıkıştı!

Samsung SDI tarafından yapılan açıklamaya göre, iki şirketin kuracağı ortaklık Stellantis için ABD'de batarya hücresi ve modülü üretecek.

Üretim 2025 yılında başlayacak. Yıllık 23 gigawatt/saat (GWh) kapasite ile başlayacak üretim 40 GWh'ye yükseltilebilecek.

YAKIN ZAMANDA LG İLE ANLAŞMA İMZALADI

Tofaş'ın hissedarı Fiat'ın da sahibi olan Stellantis, hafta başında diğer bir Güney Koreli batarya üreticisi LG Energy Solutions ile yıllık 40 GWh batarya üretimi için anlaşma yapmıştı.

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Stellantis bu iki anlaşma ile yılda 1.2 milyon elektrikli araç üretimi için yeterli batarya tedarik kapasitesine ulaşmış olacak.

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(Reuters)

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Samsung
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