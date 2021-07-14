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Stellantis, kapsamlı bir elektrifikasyon stratejisi açıkladı

14.07.2021 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Stellantis, ileri teknolojiyi ulaşılabilir fiyatlarla sunmak için kurum içi uzmanlık, ortaklıklar ve ortak girişimlerden yararlanan kapsamlı bir elektrifikasyon stratejisi sundu.

Stellantis, kapsamlı bir elektrifikasyon stratejisi açıkladı

Stellantis çatısı altında faaliyet gösteren PSA Grubu açıklamasına göre, söz konusu strateji, grubun orta vadede sürdürülebilir, çift haneli faaliyet geliri marjlarını hedeflemesini sağlayacak.

Stellantis'ten elektrikli araçlara dev yatırım!Stellantis'ten elektrikli araçlara dev yatırım!

Açıklamada görüşlerine yer verilen Stellantis Üst Yöneticisi (CEO) Carlos Tavares, şunları kaydetti:

"Müşterilerimiz her zaman Stellantis'in kalbinde yer alıyor. 30 milyar avroluk yatırım planımızdaki taahhüdümüz de müşterilerimizin günlük yaşamlarına kusursuz bir şekilde uyan performanslı, yetenekli, konforlu ve elektrikli menzile sahip ikonik araçlar sunmaktır. Bugün ortaya koyduğumuz strateji, pazara doğru zamanda ulaşmak için doğru teknolojiye doğru oranda yatırım yaparak Stellantis'in hareket özgürlüğünü en verimli, uygun maliyetli ve sürdürülebilir şekilde güçlendirmesini sağlamaktadır.

Kuruluşundan sadece 6 ay sonra Stellantis'in geleceğini gözler önüne sermeye başladığımız bu zamanda, elektrifikasyon yolculuğumuz muhtemelen buradaki en önemli unsur ve şimdi şirket bütünüyle, her müşterinin beklentisini karşılamak ve dünyanın hareket etme şeklini yeniden tanımlamadaki rolümüzü hızlandırmak adına tam çalışma moduna geçmiş durumda. Çift haneli faaliyet geliri marjlarına ulaşmak için gereken ölçeğe, yetkinliklere, ruha ve sürdürülebilirliğe sahibiz. Sektöre kıyaslama verimlilikleriyle öncülük ediyoruz ve tutkuyu ateşleyen elektrikli araçlar sunuyoruz."

STELLANTIS, GELECEK YILLARDA KARLILIĞI ARTIRMAYI PLANLIYOR

Açıklamaya göre, Stellantis, gelecek yıllarda karlılığı artırmayı planlıyor. Bu, sabit durumda yıllık 5 milyar avro üzerindeki nakit sinerjisi tahmini, batarya maliyetinin düşürülmesini amaçlayan yol haritası ve dağıtım ile üretim maliyetlerinin sürekli optimizasyonu ve özellikle bağlantılı hizmetlerden ve gelecekteki yazılım iş modellerinden yeni gelir akışlarının sağlanmasıyla birlikte Stellantis'in düzeninden kaynaklanan sinerji fırsatlarının yürütülmesiyle desteklenecek.

Stellantis ayrıca düşük emisyonlu araçlarda (LEV) pazar lideri olmayı hedefliyor. Bu stratejiyi yürütmek için Stellantis, faaliyetlerini finanse etmek üzere ortak girişimlere yapılan öz sermaye yatırımları da dahil olmak üzere, elektrifikasyon ve yazılım geliştirmeye 2025 yılına kadar 30 milyar avrodan fazla yatırım yapmayı planlıyor. Tüm bu yatırımla birlikte toplam sermaye harcaması ve Ar-Ge harcamaları, gelirler açısından sektör genelinden yüzde 30 daha verimli olmaya devam etmeyi amaçlıyor.

Diğer yandan Stellantis, kullanılabilirlik açısından en kritik batarya ham maddesi olarak tanımlanan lityumun sürdürülebilir tedarikini sağlamak ve uygun olduğunda lityumu tedarik zincirine entegre etme olanağına sahip olmak adına Kuzey Amerika ve Avrupa'da iki jeotermal tuzlu sulardan lityum kazanımı sağlayan süreç ortağıyla mutabakat anlaşması imzaladı. Kaynak bulma stratejilerine ek olarak Stellantis'in teknik uzmanlığı ve üretim sinerjileri, batarya maliyetlerini azaltacak.

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(AA)

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