HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Stoltenberg: Türkiye Avrupa’nın savunması için kritik önemde

Stoltenberg: Türkiye Avrupa’nın savunması için kritik önemde

22.03.2021 20:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Avrupa’nın savunması için kritik önemde olduğunu belirtti.

Stoltenberg: Türkiye Avrupa’nın savunması için kritik önemde

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 23-24 Mart tarihlerinde gerçekleşecek olan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Stoltenberg, Türkiye’nin Avrupa’nın savunması için kritik önemde olduğunu ve Rusya’nın Afganistan’da Rus askerlerine NATO askerlerinin öldürülmesi için ödüller vaat etmesi hakkındaki raporlardan çok endişe duyduğunu ifade etti.

Avrupa’nın savunmasında NATO’nun çok önemli yer edindiğini vurgulayan Stoltenberg, bunun sadece NATO değil Avrupa Birliği tarafından da kabul edildiğini belirtti.

"ÇÜNKÜ GERÇEK BU"

Stoltenberg, “Konu caydırıcılık ve savunma, güvenlik söz konusu olduğunda NATO benzersiz bir rol oynamaktadır. Çünkü NATO, Kuzey Amerika ile Avrupa’yı her gün NATO olarak askeri bir ittifakta bir araya getiren tek kurumdur. Konu Avrupalı NATO müttefikleri söz konusu olduğunda NATO onların güvenlikleri ve toplu savunmaları için mihenk taşı olmaya devam ediyor. Bunu sadece ben demiyorum, Avrupa Birliği liderleri diyor, çünkü gerçek bu” dedi.

NATO'dan Türkiye açıklaması: Sadece haritaya bakarsanız bunu görebilirsinizNATO'dan Türkiye açıklaması: Sadece haritaya bakarsanız bunu görebilirsiniz

"TÜRKİYE KRİTİK ÖNEMDE"

Stoltenberg, AB nüfusunun yüzde 90’ının aynı zamanda NATO ülkelerinde yaşadığını ancak savunma harcamalarının sadece yüzde 20’sinin AB ülkelerince yapıldığını belirterek, Avrupa’nın savunmasıyla ilgili, "Bu sadece para meselesi değil aynı zamanda coğrafyayla da ilgili. Kuzeyde İzlanda, güneyde Türkiye, batıda tabii ABD, Kanada ve İngiltere. Bu ülkelerin hepsi Avrupa’nın korunması ve savunması için kritik önemde" ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, NATO’daki transatlantik bağlarını zayıflatmaya yönelik her girişimin yalnızca NATO’yu zayıflatmayacağını, aynı zamanda Avrupa’yı böleceğini sözlerine ekledi.

RUS ASKERLERİNE ÖDÜL RAPORU

Stoltenberg, toplantıda Rusya ile ilişkilerin de ele alınacağını ifade ederek, “Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya devletinin attığı tüm adımlardan nihai olarak sorumludur. Muhaliflerin öldürülmesi ve cinayet girişimleri dahil saldırgan bir davranış modeli görüyoruz. Rusya’nın Afganistan’da NATO askerlerinin öldürülmesi için ödüller vaat etmesi hakkındaki raporlardan çok endişeliyiz. Bütün bunların hepsi kabul edilebilir davranış modeli değil. Biz sağlam ve güçlü durmaya devam edeceğiz" dedi.

NATO ile Rusya arasındaki ilişkinin bir süredir zor olduğunu ifade eden Stoltenberg, “Bu Rusya’nın ulusal hukuku ihlal eden, Gürcistan ve Ukrayna’ya karşı askeri güç kullanan davranışının bir sonucudur. Aynı zamanda Rusya, NATO müttefiki üye devletlere karşı siber yollarla, iç siyasi süreçlerimize müdahale ve benzeri yollarla saldırgan eylemlerden sorumludur” ifadelerini kullandı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fransa'da seks partisi şoku! Covid-19 önlemlerine rağmen yapmışlar Fransa'da seks partisi şoku! Covid-19 önlemlerine rağmen yapmışlar
AK Parti kongresi öncesi flaş 'değişiklik' açıklamasıAK Parti kongresi öncesi flaş 'değişiklik' açıklaması
Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!
Anahtar Kelimeler:
NATO Türkiye

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Mart koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Mart koronavirüs tablosu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bakan Soylu'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Bakan Soylu'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Bir ilde harita tamamen kırmızıya döndü

Bir ilde harita tamamen kırmızıya döndü

Tarlasında bulmuştu! 3 bin 500 yıllık mührü bulana ödül

Tarlasında bulmuştu! 3 bin 500 yıllık mührü bulana ödül

Diğer Haberler

BBP Genel Başkanı Destici'den flaş 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması

Destici'den flaş 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması

AK Parti kongresi öncesi canlı yayında flaş 'değişiklik' açıklaması

AK Parti kongresi öncesi flaş 'değişiklik' açıklaması

İstanbul Sözleşmesi ile ilgili dikkat çeken iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı isteyerek atmadı

İstanbul Sözleşmesi ile ilgili dikkat çeken iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı isteyerek atmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı ile görüştü

İYİ Parti Adana’da toplu istifa

İYİ Parti'de toplu istifa

Başakşehir Belediyesi ve İBB arasında sular durulmuyor: Bir kez daha karşı karşıya geldiler

Başakşehir Belediyesi ve İBB bir kez daha karşı karşıya

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.