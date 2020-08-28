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Stranger Things oyuncusu Natalia Dyer: 'Genç arkadaşlarımın cinsellikleri çok fazla ön plana çıktı'

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Stranger Things dizisinin genç yıldızlarından Natalia Dyer, “Hepsi harika insanlar ve hepsi çılgınca koşullar altında büyümek zorunda” dedi.

Stranger Things oyuncusu Natalia Dyer: 'Genç arkadaşlarımın cinsellikleri çok fazla ön plana çıktı'

Dizinin 25 yaşındaki sevilen oyuncusu Dyer verdiği yeni röportajında, genç oyuncuların cinselliğinin ekranlara yansımasına dair konuştu. Dyer, dizinin çok genç oyuncu kadrosuna karşı korumacı yaklaştığını hissettiğini söylüyor.

Stranger Things’in genç yıldızları dizinin 2016’da yayımlanmaya başlamasının ardından kısa sürede şöhret basamaklarını tırmanmaya başladı ve hayranlar da onların çocukluktan gençliğe adım atışlarını an be an izledi.

People'ın haberine göre Dyer, “Kimsenin dizinin ne kadar başarılı olacağına dair fikri yoktu. Hiçbir hazırlık yoktu, bilseydik bile olamazdı. Şaşırtıcı ve büyük bir şoktu” ifadelerini kullandı.

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Dyer, basının ve hayranların yoğun ilgisinin problem yaratabilecek kötü taraflarından da bahsetti.

Genelde bunun (genç oyuncuların) cinselliklerini çok fazla ön plana çıkardığını hissediyorum. Her ne kadar artık çocuk olmasalar da onlara karşı korumacı hissediyorum. Hepsi harika insanlar ve hepsi çılgın koşullarda büyümek zorunda.

Mahremiyete önem veren birisi olarak, iş hayatından ya da onların konuşmak istedikleri şeyler dışında söz açılınca ‘insanları rahat bırakın’ diyesim geliyor. Bu alengirli ve karmaşık bir mesele.

Dyer, şöhreti yönlendirmekte zorlandığını belirterek sağduyulu yaklaşma eğiliminde olduğunu kabul etti.

Hayranlarla buluşmak hoş ama daha çok ‘Aman Tanrım sadece markete gidip süt almak istemiştim. Gittiğim her yerde fotoğraf çekilmek istemiyorum’ gibi oluyor. İlk başta rahatsız ediciydi. Her yerde hayranlar var. Bu yön vermesi zor bir şey.

Bununla birlikte Dyer, zaman içinde pek çok konuda deneyim kazandığını söylüyor:

Stranger Things’e başladığımızdan bu yana 5 yıl geçti ve bunlarla nasıl başa çıkacağıma dair kendime daha çok güveniyorum.

GENÇ OYUNCU SOSYAL MEDYADAN İSYAN ETMİŞTİ

Eleven karakteriyle dizinin başrolünde yer alan 16 yaşındaki Millie Bobby Brown da Instagram hesabından kendisi hakkında yazılan olumsuz manşetleri paylaşmıştı.

Oyuncunun değişimine odaklanan başlıklara Brown, “Çocukların büyümesi ve başarılı olması için dünyanın iyiliğe ve desteğe ihtiyacı var” diye cevap vermişti. (Independent Türkçe)

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