Şu anda parasına değecek en kullanışlı ve almaya değer kablosuz kulaklık çeşitleri

Kablosuz kulak içi kulaklıklar, artık büyük kulaklıkların sahip olduğu bütün özellikleri karşılar vaziyette. Müzik dinleme, video izleme, telefonla konuşma ve hatta aktif gürültü önleme gibi özellikleri olan bu cihazlar; şarj kutuları sayesinde bir güne varan dinleme performansı sağlıyor. Gelin, kulağınızdan bir an bile olsun düşürmeyeceğiniz hayatınızı kolaylaştıracak üstün performanslı kablosuz kulaklık çeşitlerini beraber inceleyelim.

1. Gürültüsüz sesin keyfini çıkarın: Sony WF-1000XM4 Tamamen Kablosuz Gürültü Engelleme Özellikli Kulaklık

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Kablosuz kulaklıklar, müzik dinlemekten ziyade birçok işte de kullanılıyor. Telefonla konuşurken, müzik dinlerken ya da film izlerken gürültüsüz bir ses deneyimi yaşamak istiyorsanız Sony WF-1000XM4 Tamamen Kablosuz Gürültü Engelleme Özellikli Kulaklık tam size göre! Ürün, dış sesleri tamamen yalıtarak sessiz ve kaliteli müzik deneyimi sunuyor. Otobüs, yol veya uçakta olmanız fark etmeksizin bulunduğunuz ortamın gürültüsünü duymanızı engelliyor. Aynı zamanda ürünün yüksek kaliteli ses özelliği, müziği en kaliteli şekliyle dinleme imkânı veriyor. Ürün, eller serbest modu sayesinde telefonla konuşmayı çok daha kolay bir hâle getiriyor.

2. Rengiyle gönlünüzü çalan: Jabra Elite 3 Lila Kulakiçi Bluetooth Kulaklıklar

Dörtlü mikrofon teknolojisi kullanarak âdeta telefonla konuşuyormuş gibi kusursuz deneyim sunan Jabra Elite 3 Lila Kulakiçi Bluetooth Kulaklıklar, renkli tasarımlarıyla kullanıcıların gönlünü çalan bir dizayna sahip. İster çift ister tek olarak kullanılabilen ürün, yedi saate varan pil ömrü sayesinde çok beğeniliyor. Toplam 28 saate kadar kullanma imkânı sunan cihaz, kutusuyla gelen USB-C kablosu aracılığıyla kolaylıkla şarj edilebiliyor. Bunlara ek olarak ürünün gürültü önleme özelliği ve IP55 su geçirmezlik sertifikası sayesinde cihaz, her ortamda rahatlıkla kullanılabiliyor.

3. Earbuds teknolojisinin en iyisiyle tanışın: Bose QuietComfort Earbuds Kablosuz Kulak-İçi Gürültü Giderme Kulaklığı

Bose QuietComfort Earbuds Kablosuz Kulak-İçi Gürültü Giderme Kulaklığı, sahip olduğu üstün performans sayesinde kullanıcıların beğenisini kazanır. Oldukça iyi performansla çalışan 11 seviyeli aktif gürültü önleme teknolojisi sayesinde ürün; müzik, video ve podcastlerin tadını sonuna kadar çıkarmanıza aracı olur. Konforlu dizaynıyla kulağın en noktasına dokunan ürün, üç farklı boy silikon uçla gönderilir. Bu sayede kulakta en iyi duruş yakalanır. Müzik veya seslerdeki her detayı keşfetmenizi sağlayan Bose ses kalitesiyle en derin noktaları bile kaçırmadan dinlemenize olanak tanır. IPX4 dercesine sahip ürün, ter veya olumsuz hava koşullarından etkilenmeden kesintisiz kullanım sağlar.

4. Kulağınıza göre esneyen tasarım: Beats Fit Pro Gri Gerçek Kablosuz Kulak İçi Kulaklık Uyumlu

Sporcular için özel olarak tasarlanan Beats Fit Pro Gri Gerçek Kablosuz Kulak İçi Kulaklık Uyumlu, farklı sporcular ile çalışılarak geliştirilen bir model. Ürünün esnek kanatçıkları, kulak tiplerine göre şekil alabilir özellikte üretilir. Aynı zamanda havalandırma noktalarıyla cihaz, kulak basıncını arttırarak kulaklığın kulakta daha rahat durmasını sağlar. Hem iOS hem Android telefonlarla uyumlu olarak çalışan ürün, üstün teknolojisiyle kullanıcıları etkilemeyi başarır. En etkileyicisi olan Beats Fit Pro dinamik baş izleme özelliği, kullanıcının kafa hareketlerini takip ederek sesin yönünü değiştirir ve bu sayede ürün; her zaman müzik ile çevriliymiş gibi hissetmenizi sağlar.

5. Eğlenceyi kontrol edin: Apple AirPods Pro (Yeni Nesil MagSafe Şarj Kutulu) 2021

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Kullanıcıların kendini tamamen müziğe bırakmalarını sağlayan Apple AirPods Pro (Yeni Nesil MagSafe Şarj Kutulu) 2021, mükemmel çalışan aktif gürültü engelleme sistemine sahip. Etrafınızda olan bitene kulak verebilmeniz için şeffaf mod özelliği bulunan ürün, uyguladığı dinamik baş izleme özelliğiyle sesin tamamen sizi çevrelemesini sağlar. Müziği kulağınızın şekline göre otomatik olarak ayarlayan ürün, kişiye özel kullanım için üç farklı boyda konik tasarımlı silikon uçlarıyla kullanıcıya ulaşır. Tere ve sese dayanıklı olan Apple markalı model, toplamda 24 saate varan dinleme süresi vadeder.

6. Hem üstün performans hem uygun fiyat arayanlara: Samsung Galaxy Buds2 Siyah Bluetooth Kulaklık

Samsung Galaxy Buds2 Siyah Bluetooth Kulaklık, rakiplerine göre avantajlı fiyatına rağmen oldukça tatmin edici özelliklere sahip. Aktif gürültü önleme özelliği ile sevdiğiniz içeriklerde kaybolmanıza imkân sağlayan ürün; antrenman yaparken, oyun oynarken veya içerik dinlerken sesin sizi sarmalamasına yardımcı olur. Sahip olduğu iki yönlü dinamik hoparlör sayesinde güçlü ve derin baslardan en tiz seslere kadar her tınıyı eksiksiz yakalamanızı sağlar. Telefonla konuşma için oldukça ideal olan ürün, dış mikrofonları kullanarak ortam seslerini konuşmadan uzaklaştırır. Aynı zamanda ürünün yuvarlak tasarımı, kulağı örterek rüzgâr sesini de ortamdan keser.

7. Sıra dışı tasarımıyla: Sony LinkBuds Tamamen Kablosuz Kulaklık

Bluetooth Earbuds teknolojisine yeni bir soluk getiren Sony LinkBuds Tamamen Kablosuz Kulaklık, ilginç özellikleri ile kullanıcıların dikkatini çeker. Halka şeklindeki özel sürücü tasarımı sayesinde ürün, ortam seslerini şeffaf şekilde duymanızı sağlar. Bu sayede kulaklığı takarken arkadaşlarınızla rahatça sohbet edebilir, metrodaki anonsları kulaklığı çıkarmadan dinleyebilirsiniz. Aynı zamanda yürüyüş veya koşu yaparken düşmeyen ürün, güvenli kullanım sunar. 17 saate kadar pil ömrü özelliği ise sesleri kesintisiz şekilde algılamanızı sağlar. Ultra kompakt ve hafif yapısı sayesinde ürünü yorulmadan tüm gün kullanabilirsiniz.