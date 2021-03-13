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Su Baher kimdir, aslen nerelidir ve kaç yaşında? Duygusal yönü yüzünden gözyaşlarına boğuluyor…

13.03.2021 16:06 | Son Güncelleme:
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Su Baher kimdir, aslen nerelidir ve kaç yaşında? Duygusal yönü yüzünden gözyaşlarına boğuluyor…

Doya Doya Moda yarışmacılarından olan Sepideh Su Baher, hem tarzı, hem diğer yarışmacılarla yaşadığı tartışmalar hem de gözyaşlarına boğulmasıyla dikkat çekiyor. Ağlamasından dolayı arkadaşları Su Baher’e, ‘Ağlak Su’ adını verdi.

Erkenci Kuş, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Afili Aşk dizilerinden taınan Su Baher, Kuaförüm Sensin yarışmasında da yer almıştı. Moda starı olacağını iddia eden Su Baher, ailesinden uzakta yaşadığını anlatırken duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarına hâkim olamıyor…

SU BAHER KİMDİR?

Afili Aşk, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Erkenci Kuş gibi dizilerde de oynayan Sepideh Su Baher, Kuaförüm Sensin yarışmasında da yer aldı. Türkiye’de yaşayan 42 beden ve 68 kilo olan Su Baher, 1999’da İran’da doğdu…

Türkiye’de öğrencilik yapan Su Baher, Doya Doya Moda yarışmasındaki performansı sayesinde All Star etabına katıldı… Daha önce yarışmadan elenen Su Baher, modellik de yapıyor.

Çok küçük yaşlardan beri iş hayatına atıldığını söyleyen Su Baher, eğitiminden dolayı iş hayatına ara verdi. Su Baher, sık sık yarışmaya kendi kültürünün parçası olan lezzetleri getirerek, arkadaşlarına ikram ediyor…

Su Baher kimdir, aslen nerelidir ve kaç yaşında? Duygusal yönü yüzünden gözyaşlarına boğuluyor…

İŞTE DOYA DOYA MODA’DAKİ ALL STAR YARIŞMACILARI

TV8’de yayınlanan Doya Doya Moda All Star programı yarışmacıları şöyle:

Ferdanur Başaran
Betül Böçkün
Özde Karacan
Birben Coşkun
Rümeyse Buyuran
Emel Başkan
Su Baher

DOYA DOYA MODA’NIN FORMATI

Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verdiği Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri arasında Banu Noyan, Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez yer alıyor…

Ekran başındakilerin ve yarışmacıların modayla alakalı tüm detayları öğrendiği Doya Doya Moda yarışması, hafta içi her gün TV8’de ekranlarında yayınlanıyor…


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Anahtar Kelimeler:
TV8 doya Doya Moda
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