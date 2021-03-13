Su Baher kimdir, aslen nerelidir ve kaç yaşında? Duygusal yönü yüzünden gözyaşlarına boğuluyor…

Erkenci Kuş, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Afili Aşk dizilerinden taınan Su Baher, Kuaförüm Sensin yarışmasında da yer almıştı. Moda starı olacağını iddia eden Su Baher, ailesinden uzakta yaşadığını anlatırken duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarına hâkim olamıyor…

SU BAHER KİMDİR?

Afili Aşk, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Erkenci Kuş gibi dizilerde de oynayan Sepideh Su Baher, Kuaförüm Sensin yarışmasında da yer aldı. Türkiye’de yaşayan 42 beden ve 68 kilo olan Su Baher, 1999’da İran’da doğdu…

Türkiye’de öğrencilik yapan Su Baher, Doya Doya Moda yarışmasındaki performansı sayesinde All Star etabına katıldı… Daha önce yarışmadan elenen Su Baher, modellik de yapıyor.

Çok küçük yaşlardan beri iş hayatına atıldığını söyleyen Su Baher, eğitiminden dolayı iş hayatına ara verdi. Su Baher, sık sık yarışmaya kendi kültürünün parçası olan lezzetleri getirerek, arkadaşlarına ikram ediyor…

İŞTE DOYA DOYA MODA’DAKİ ALL STAR YARIŞMACILARI

TV8’de yayınlanan Doya Doya Moda All Star programı yarışmacıları şöyle:

Ferdanur Başaran

Betül Böçkün

Özde Karacan

Birben Coşkun

Rümeyse Buyuran

Emel Başkan

Su Baher