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Suç örgütü lideri İlyas Saral'ın nasıl yakalandığı ortaya çıktı! Dikkat çeken kırmızı bülten detayı: 1 gün önce...

12.06.2023 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kamuoyunda 'Sarallar Grubu' olarak bilinen organize suç örgütü lideri İlyas Alaattin Saral’ın yakalanmasına ilişkin detaylar ortaya çıktı. Saral’ın hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldıktan bir gün sonra Brüksel’den Tanzanya’ya gitmeye çalıştığı sırada havalimanında yakalandığı öğrenildi. Saral’ın Brüksel’de çıkarıldığı mahkemede Türkiye’ye iade edilmek istediği ve bunun üzerine Türkiye’ye gönderildiği belirtildi. İlyas Saral, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Suç örgütü lideri İlyas Saral'ın nasıl yakalandığı ortaya çıktı! Dikkat çeken kırmızı bülten detayı: 1 gün önce...

Kamuoyunda ‘Sarallar Grubu’ olarak bilinen organize suç örgütünün firari durumundaki lideri İlyas Alaattin Saral hakkında 8 Haziran’da kırmızı bültenle arama kararının çıkarıldığı öğrenildi. Saral, karardan 1 gün sonra Belçika’nın Brüksel kentinten Tanzanya’ya gitmek isterken Belçika polisi tarafından havalimanında yakalandı.

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TÜRKİYE'YE İADE EDİLMEK İSTEMİŞ

Brüksel’de mahkemeye çıkarılan İlyas Saral, Türkiye’de mahkemesi olduğunu, bu nedenle Türkiye iade edilmek istediğini söyledi. Bunun üzerine Saral, Belçika’dan Türkiye’ye gönderildi.

Polis ekiplerince İstanbul Havalimanı’nda teslim alınan Saral, buradan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Saral, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

(DHA)

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Sarallar kırmızı bülten

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