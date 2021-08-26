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Suç yazarı Nancy Mancuso Gelber, yazılarından ilham alarak kocasının cinayetini planladı

26.08.2021 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2011 yılının sonlarında Teksas’ta yaşayan 54 yaşındaki Nancy Mancuso Gelber ve kocasının evliliklerinde sorunlar vardı. Bu sorunlar Nancy Mancuso Gelber’i inanılmaz bir plana yöneltti. Bir yandan kaleme aldığı suç romanına ilham olabilmesi için Nancy Mancuso Gelber, kocasını öldürtmek istedi ve bir kiralık katil tuttu.

Suç yazarı Nancy Mancuso Gelber, yazılarından ilham alarak kocasının cinayetini planladı

Nancy Mancuso Gelber ve eşi Joseph Richard Gelber, evliliklerinde büyük sıkıntılar yaşıyordu. Noel baba kostümü giyerek animatörlük yapan Joseph, aynı zamanda araba tamircisi olarak evinin geçimini sağlıyordu. Nancy ise ‘Geçici amnezi’ adını kitabı yazarak tam zamanlı bir yazar olmak için çabalıyordu. Bu çabası için hiçbir masraftan kaçınmadı ve kocasını öldürmesi için bir kiralık katil dahi tuttu.

SOSYAL MEDYADA ANLATTI

Evlilik sıkıntılarının çıkmaza girdiğini iddia eden Nancy, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda kocasının onu aldattığını iddia ediyordu. Kocasını öldürtmek amacıyla kiralık katil tuttuğu için tutuklanmadan iki ay önce, Jody’in boşanmak istediği ortaya çıktı. Boşanma nedeni olarak ise kişilik çatışmasını ileri sürdü. Nancy ise boşanmamak için karşı bir dilekçe başvurusunda bulundu. Ayrıca kocasına karşı bir uzaklaştırma kararını talep etti. Ayrıca ev ve arabayı da almak istedi. Çünkü Nancy, Jody’nin başka kadınlar için para harcadığını iddia ediyordu.

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PLANLARI TUTMADI

Bir polisiye roman yazarı olan Nancy, tüm kuralları bildiğini düşünse de hesaba katmadığı bir durum oluştu. Polis muhbiri olan arkadaşı Jeremy’ye kocasını öldürmek için kiralık katil tuttuğunu söyledi. Jeremy ise durumu hemen polise ihbar etti. Ayrıca Nancy Jeremy'ye kiralık katilin kocasını nasıl öldürülmesini istediği şiddet biçimini de anlattı. Eğer kendisi öldürseydi kocasının meme uçlarını ve penisini koparacağını söyledi. Nancy’yi yakalamak için ayrıntılı bir operasyon yapıldı. 7 Aralık 2011'de suç dedektifi Terry Young, muhbir Jeremy ile gizli anlaşma içinde Nancy ile bir görüşme ayarladı. “Dwight” isminde kiralık bir katil gibi davrandı ve onunla Teksas Bryan'daki La Selle Hotel'in park alanında bir araya geldi.

PAZARLIK YAPTI

Nancy kocasının öldürülmesi konusunda oldukça kararlıydı. Ancak zan altında kalmak istemediği için kiralık katile cinayete kaza süsü vermesi gerektiğini söyledi. Cinayetin karşılığında ise kiralık katile elmas ve altın alyansı ile 60 bin dolar nakit para verdi. Polislerin sıkı takibine alınan Nancy durumdan habersiz bir şekilde pazarlığını tamamladı. Ancak tutuklandığında bu kanıtlar aleyhinde büyük birer delildi.

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KOCASININ ÖLDÜĞÜNÜ SÖYLEDİLER

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Jody’i kiralık katil aracılığıyla değil de kendisinin öldürebileceğinden endişelenen polisler durumu eşe anlattı. Bir süre daha Nancy ile aynı evde kalmak zorunda olan Jody’nin hayatını riske atmamak için polisler eve gizli kamere ve mikrofon yerleştirdi. Bir süre sonra ise Nancy’e kocasının bir araba kazasında öldüğü söylendi. Nancy’nin tepkisi o kadar şüpheliydi ki müfettişler kocası hakkında bilgi alma bahanesiyle Nancy’yi ofise götürdüler.

KOCASININ TUZAK KURDUĞUNU İDDİA ETTİ

Ofis’e geldiklerinde Nancy’ye para ödediği adamın fotoğrafı gösterildi ama Nancy adamı tanıdığını inkar etti. Son derece gergin görünen Nancy karakoldan dışarı çıkarıldı ve sadece birkaç saat sonra 9 Aralık 2011 tarihinde tutuklandı. Gözaltına alındığında, Jody'nin ondan kurtulmak için bir tuzak hazırladığını bile iddia etti. Savcılık, kocasının öldürülmesini istemesini gerekçe göstererek 30 yıl azami hapis cezası kararına vardı. Nancy'nin narsisizminin onu kendi işlediği suçlarıyla ilgili yazmaya itebileceğini hisseden Yargıç Langley, böyle bir girişimden elde ettiği tüm kârı, kendisine dava açabilecek Jody ile paylaşmak zorunda kalacağı konusunda onu uyardı.

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