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Succession dizisinde mastürbasyon sahneleri olay olmuştu! Kieran Culkin bir anda J. Smith-Cameron'u öpünce...

16.01.2024 08:16 | Son Güncelleme:
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Kieran Culkin 2024 Emmy Ödülleri'nde J. Smith-Cameron'un kırmızı halı röportajını keserek ona bir öpücük verdi. Succession dizisinde garip mastürbasyon sahneleriyle tanınan ikilinin o anları sosyal medyayı salladı.

2024 Emmy Ödülleri her anıyla olay oldu; gerek ödüller gerek kıyafetler gerekse oyuncuların hareketleri sosyal medyada gündemde.

Kieran Culkin Succession'daki rol arkadaşı J. Smith-Cameron'u ekran önünde öpünce sosyal medyayı salladı.

Smith-Cameron, Variety muhabiriyle sohbet ederken ünlü oyuncu bir andan arkadan gelip rol arkadaşına öpücük verdi. J. Smith-Cameron konuşması sırasında rol arkadaşı araya girerek "Çok hoş görünüyorsun" dedi bunun üzerine oyuncu 'küçük bir öpücük' istedi.

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Culkin uzaklaşmadan önce hızlı bir öpücük verdi. Röportajı yapan kişi Smith-Cameron'a "Onu ne kadar seviyorsunuz?" diye sordu.

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J. Smith-Cameron ise "Onun için deli oluyorum ama aynı zamanda bir velet" diye şaka yaptı.

İkilinin Succession dizisindeki mastürbasyon sahneleri uzun süre gündemde kalmıştı.

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