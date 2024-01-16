Succession dizisinde mastürbasyon sahneleri olay olmuştu! Kieran Culkin bir anda J. Smith-Cameron'u öpünce...

2024 Emmy Ödülleri her anıyla olay oldu; gerek ödüller gerek kıyafetler gerekse oyuncuların hareketleri sosyal medyada gündemde.

Kieran Culkin Succession'daki rol arkadaşı J. Smith-Cameron'u ekran önünde öpünce sosyal medyayı salladı.

Smith-Cameron, Variety muhabiriyle sohbet ederken ünlü oyuncu bir andan arkadan gelip rol arkadaşına öpücük verdi. J. Smith-Cameron konuşması sırasında rol arkadaşı araya girerek "Çok hoş görünüyorsun" dedi bunun üzerine oyuncu 'küçük bir öpücük' istedi.

Culkin uzaklaşmadan önce hızlı bir öpücük verdi. Röportajı yapan kişi Smith-Cameron'a "Onu ne kadar seviyorsunuz?" diye sordu.

J. Smith-Cameron ise "Onun için deli oluyorum ama aynı zamanda bir velet" diye şaka yaptı.

İkilinin Succession dizisindeki mastürbasyon sahneleri uzun süre gündemde kalmıştı.





