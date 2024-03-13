Suçüstü yakalanan sapık ne yapacağını şaşırdı! Kafedeki bir kızın fotoğrafını çekip arkadaşına göndermek istemişti... Anbean böyle ifşalandı

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde ismi açıklanmayan bir adam kafede sıra bekleyen bir kızın fotoğraflarını çekti. O sırada adamın fotoğrafları çektiğini fark eden bir başka kişi cep telefonuyla sapığı suç üstü yakaladı. Suç üstü yakalanan adam büyük bir şaşkınlık yaşarken iddiaları da kesin bir dille reddederek duruma tepki gösterdi.

Ardından görüntüleri cep telefonuyla kaydeden kişi habersiz bir şekilde fotoğrafı çekilen kadının yanına giderek masadaki adamları tanıyıp tanımadığını sordu. Fotoğrafı habersiz çekilen kadın ve beraberindeki kişilerin olaya müdahale etmesiyle birlikte adam fotoğrafı telefonundan silmek zorunda kaldı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiye tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Kesinlikle bu bir taciz. Kabul edilemez" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kimsenin habersiz bir şekilde fotoğrafını çekme hakkınız bulunmuyor" yorumunu yaptı.