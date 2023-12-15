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    4. Sosyal medya bu ilginç meditasyonu konuşuyor! Seansı 300 dolar... Kimse ne olduğunu anlayamadı

    Sosyal medya bu ilginç meditasyonu konuşuyor! Seansı 300 dolar... Kimse ne olduğunu anlayamadı

    15.12.2023 07:44 | Son Güncelleme:
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    Pakistanlı bir meditasyon uzmanın seansı 300 dolar (yaklaşık 8 bin 701 TL) olan meditasyonuna ait görüntüler sosyal medyada gündem yarattı. Görüntülerdeki ilginç meditasyon tekniğine görenler bir türlü anlam veremedi.

    Sosyal medya bu ilginç meditasyonu konuşuyor! Seansı 300 dolar... Kimse ne olduğunu anlayamadı

    Sosyal medyadan paylaşılan bir medistasyona ait görüntüler kısa sürede gününün en çok konuşulan olaylarından biri haline geldi. Pakistanlı olduğu iddia edilen meditasyon uzmanı kucağına oturan danışanını ilginç yöntemlerle sakinleştirmeye çalıştı. Değeri 300 dolar (yaklaşık 8 bin 701 TL) olan meditasyonu görenler duruma bir türlü anlam veremedi.

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    Sosyal medya kullanıcıların büyük bir bölümü de görüntülere yorum yapmayı ihmal etmedi. Kullanıcıların büyük bir bölümü meditasyon tekniğini saçma bulduğunu ifade ederken, bir kullanıcı, "Böyle bir ortamda tek başına oturunca zaten medite olmuyorsan sıkıntı büyük, niye birde para vereceksin bu saçmalığa" yorumunu yaptı.

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    Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise görüntülere, "Yok artık daha neler göreceğiz" yorumunu ekledi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Nuri Alço bunu beğendi" dedi.

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