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Sudan krizi Gamze'yi vurdu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.04.2019 15:27 | Son Güncelleme

Eski oyuncu Gamze Özçelik, sosyal medya hesabından Sudan'da yaşanan siyasi krizle ilgili çarpıcı paylaşımlarda bulundu.

Sudan krizi Gamze'yi vurdu!

Son haftalarda hükümet karşıtı gösterilerin arttığı Sudan’da sıcak bir gelişme yaşandı… Sabah saatlerinde Sudan’da ordu devlet televizyonunu kuşatırken kısa bir süre sonra Sudan’ı 20 yılı aşkın bir süredir yöneten El Beşir’in görevi bıraktığı ve ev hapsinde olduğu iddia edildi. Yaşanan bu siyasi gerginlik dünya medyasında da büyük yankı uyandırırken yaşananlara bir tepki de eski oyuncu Gamze Özçelik’den geldi. Mutassıp bir hayat tarzını benimsedikten sonra kendisini yardım işlerine adayan ve özellikle Afrika’da yaptığı yardımlarla takdir toplayan Gamze Özçelik hesabından yaptığı paylaşımla Sudan’da yaşanan krize ve kendisine olan etkilerine değindi. Sudan’da bulunan çocuklara yardım etmek üzere yolculuğa çıkmasından kısa bir süre önce yaşanan bu gelişmelerin ardından planından vazgeçmek zorunda kaldığını açıklayan Gamze Özçelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla bu yaşananlardan en çok çocukların mağdur olduğunu ortaya koydu.


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Anahtar Kelimeler:
gamze özçelik Sudan darbe

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Gerçekten çok kötü bir dünyadayız farkında değiliz. ALLAHımıza çok şükür ama onlarada bir şey yapamadığımızdan içimiz yanıyor.Keşke çok zengin olsaydım da bende yardım yapabilseydim.
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