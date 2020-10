2017 senesinde Hindistan'da gerçekleştirilen 12. Dünya Sudoku Şampiyonası ve 26. Dünya Zeka Oyunları Şampiyonası'na 35 ülke, 200'den fazla oyuncusuyla katıldı. Dünya Sudoku Şampiyonası'nda birinci Japonya olurken, Türkiye 11. sırada yer aldı. 3 boyutlu düşünme yeteneğini artıran ve Uzak Doğu kökenli bir oyun olan sudoku Japonca olarak "sayılar tek olmalı" anlamına geliyor. Her bir satır, sütun ve bölgede 1'den 9'a kadar olan rakamların bir kez yer alması gerekiyor. Tek bir çözüme sahip olan sudoku oyunlarında tahminler üzerinden doğru sonuçlara ulaşmak oldukça zordur. Peki sudoku nasıl oynanır, kuralları nedir?

Sudoku Kuralları:

Her satırda 1'den 9'a kadar olan tüm rakamlar sadece bir kez bulunmalı.

Her sütunda 1'den 9'a kadar olan tüm rakamlar sadece bir kez bulunmalı.

3x3 boyutundaki her bir bölgede 1'den 9'a kadar olan tüm rakamlar sadece bir kez bulunmalı.

Önemli bir not: Rakamların her satır, sütun ve bölgede sadece bir kez olması gerektiğini unutmamak gerekir.

Sudoku Oyununun Faydaları

Doktorların Alzheimer hastalığına karşı da faydalı olduğunu belirttiği sudoku, sıradan bir oyundan farklıdır. Her yaştan insana hitap eden sudoku, verilen sayılara dikkat ederek yapılan çıkarımlarla çözüldüğü için her adımda beynin var olan olasılıkları değerlendirmesi gerekir. Her adımda farklı bir çıkarım elde edildiği için beyni sürekli aktif tutar.

Zaman hassasiyetini artıran bir oyun olmasına rağmen oyuncunun acele etmesine karşıdır. Hıza kapılmayıp bulmacaya odaklanmak gerekir. Sayıları yazmadan önce düşünülmeli ve doğru yere yazıldığına emin olunmalıdır. Kesinlik bekleyen bir oyun olduğu için, sayıları gelişi güzel yerleştirmek işi kolaylaştırmaz, aksine zorlaştırır. Bu nedenle sudokunun sabrı tavsiye ettiği ve sabretmeyi öğrettiği söylenebilir.