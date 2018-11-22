Şükran Ovalı Ufak Tefek Cinayetler dizisinde

Star TV'de ekrana gelen ve oyuncu kadrosunda Gökçe Bahadır, Aslıhan Gürbüz, Mert Fırat, Bade İşçil gibi ünlü isimleri bulunduran Ufak Tefek Cinayetler dizisine Şükran Ovalı konuk oyuncu olarak katılacak.

Geçtiğimiz Ağustos ayı sonunda kızı Mihran Ela'yı kucağına alan Ovalı, fenomen dizide sürpriz bir karaktere hayat verecek. Ali Bilgin ile Deniz Yorulmazer'in yönetmen koltuğuna oturduğu dizi için daha önce Belçim Bilgin ve Meryem Uzerli'nin de adı kulislerde konuşulmuştu.

ŞÜKRAN OVALI KİMDİR?

Şükran Ovalı, 1 Nisan 1985 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Küçüklüğü İzmir, Eşrefpaşa ve Bahçelievler'de geçti. Mustafa Urcan İlköğretim Okulu ve Fevzi Çakmak Ortaokulunu tamamladıktan sonra liseyi Göztepe'de okudu. Daha sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezinde oyunculuk eğitimi gördü.

2002 yılından itibaren Sırlar Dünyası, Aşk Yakar, Alia, Nar, Reis gibi çok sayıda sinema filmi ve dizide oynadı. 2012 tarihinde Orhan Kemal’in romanından uyarlanmış Kötü Yol isimli dizide başrol oynama başarısını gösterdi. 2014 tarihinde ise Şeref Meselesi dizisinde Derya rolü ile ekranların karşısına çıktı.



