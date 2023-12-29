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  4. Şükrü Özyıldız Sibil Çetinkaya'nın sırtını kremledi! O anlar sosyal medyanın dilinde

Şükrü Özyıldız Sibil Çetinkaya'nın sırtını kremledi! O anlar sosyal medyanın dilinde

29.12.2023 10:56 | Son Güncelleme:
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Sibil Çetinkaya, sevgilisi Şükrü Özyıldız'ın makyaj fırçasıyla sırtına fondöten sürdüğü anları paylaştı. O anlar sosyal medyanın diline düştü. Görenler ünlü çifte "Hanımcılık kazanacak" yorumlarında bulundu.

Ekşi Elmalar, Akıncı, Masumlar Apartmanı ve Ruhun Duymaz gibi yapımlarda rol alan Şükrü Özyıldız, kariyeri kadar özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.

Son olarak Büşra Cebe ile ilişkisini sonlandıran Şükrü Özyıldız, fenomen Sibil Çetinkaya ile aşk yaşamaya başladı. İlişkileri tam gaz devam eden ikili paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

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Son olarak Sibil Çetinkaya, sevgilisi Şükrü Özyıldız'ın makyaj fırçasıyla sırtına fondöten sürdüğü anları paylaştı. O anlar sosyal medyanın diline düştü.

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Çifte pek çok yorum geldi; yorumlarda "Hanımcılık kazanacak", "Helal be enişte", "Sevgilisini ortamlara elleriyle hazırlıyor yürü be", "Eş gibi eş" yazıldı.

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Şükrü Özyıldız sosyal medya sevgilisi
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