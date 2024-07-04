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'Sultanbeyli'de ayaklanma çıkarmaya başlayacağız' paylaşımıyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
04.07.2024 22:56
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İçişleri Bakanlığı, bugün "Sultanbeyli'de ayaklanma çıkarmaya başlayacağız" şeklinde yapılan paylaşım sonrasında harekete geçti. Bakanlık yaptığı açıklamada paylaşım yapılan hesabın 14 yaşındaki bir çocuğa ait olduğunu belirtti.

'Sultanbeyli'de ayaklanma çıkarmaya başlayacağız' paylaşımıyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Sosyal medyada bugün "Sultanbeyli'de ayaklanma çıkarmaya başlayacağız" şeklinde bir paylaşım yapıldı. Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı

Bakanlık paylaşımında şunları ifade etti:

"Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız tarafından yürütülen çalışmalarda;

"Ayaklanış#Türkiye" rumuzlu bir sosyal medya hesabından bugün, “Saat 19.00-20.00 arası Sultanbeyli'de ayaklanma çıkarmaya başlayacağız” şeklinde paylaşım yapıldığı görülmüştür.

Yapılan incelemede sosyal medya hesabının yöneticisinin 14 yaşındaki E.P. olduğu tespit edilmiştir. Aynı hesaptan Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin kimlik bilgilerinin paylaşıldığı da anlaşılmıştır.

E. P.’ye İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından gerekli işlem yapılmıştır.

Ülkemizde karışıklık çıkarmak isteyenlere, provokasyonlarına çocukları alet etmek isteyenleri tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz.

Konuya ilişkin soruşturma geniş çaplı yürütülmektedir."


Express


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İçişleri Bakanlığı Sultanbeyli
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